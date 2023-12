»Naša domovina je kraj političnih in državljanskih čudežev,« je po prisegi dejal Donald Tusk in pozdravil rekordno visoko volilno udeležbo na oktobrskih volitvah, na katerih je njegova koalicija skupno osvojila 248 od 460 sedežev v sejmu. »Ko gre za svobodo posameznika in človekove pravice, se Poljaki nikoli ne vdajo,« je dodal 66-letni premier.

Poslanci sejma so v torek z 248 glasovi za in 201 proti potrdili novo vlado pod vodstvom Tuska. Njegovo proevropsko koalicijo z imenom Koalicija 15. oktobra poleg Državljanske platforme (PO), ki jo vodi sam, tvorita še sredinsko zavezništvo Tretja pot in Nova levica, ki združuje več levih in levosredinskih strank.

Tusk se je v torkovem nagovoru poslancem pred glasovanjem o zaupnici med drugim zavzel za močno vlogo Poljske znotraj EU in Nata in podprl mobilizacijo Zahoda za podporo Ukrajini. Hkrati je obljubil, da si bo prizadeval za uresničevanje interesov poljskih državljanov, tako v Bruslju kot Varšavi. Napovedal je zvišanje plač v javnem sektorju ter poudaril pomen spoštovanja pravne države, ustave in demokratičnih načel.

Že danes naj bi novi poljski premier odpotoval v Bruselj, kjer bo v četrtek potekalo dvodnevno zasedanje voditeljev držav članic EU. To je sicer Tuskov tretji mandat na čelu poljske vlade - prvič je bil na tem položaju med letoma 2007 in 2011, drugič pa od leta 2011 do 2014, nakar je postal predsednik Evropskega sveta.

Njegova vlada se bo sicer verjetno v času mandata vsakodnevno spopadala z opozicijo pod vodstvom PiS, ki ima še vedno svoje zaveznike v predsedniku, na centralni banki, vrhovnem sodišču ter več drugih pomembnih pravosodnih in finančnih državnih institucijah.

Predsednik republike Andrzej Duda je na današnji slovesnosti pokazal pripravljenost na sodelovanje z novo vlado kljub političnim razlikam. »Zagotavljam vam, da zagotovo ne bom nasprotoval ničemur, kar bo v korist državljanov in Poljske,« je dejal predsednik in Tusku čestital za volilno zmago.