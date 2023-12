Omenjena sredstva predstavljajo prvi del dodatnih sredstev, ki jih je vlada zagotovila po preučitvi finančnega položaja RTVS in pogovorih z Martićem.

Informacija o dodatnih finančnih sredstvih za delovanje RTVS je po Martićevi oceni dobra novica za javni zavod. »Pred nami je izredno težko leto in ta sredstva pomenijo pomemben korak k ohranjanju pomena javnega medija v Sloveniji,« je dejal ob podpisu aneksov. Osnutek programsko-produkcijskega načrta zavoda, ki je v pripravi, bo sicer po njegovem še vedno jasno odražal finančno stanje, v kakršnem je javni medijski servis.

Kljub vsem izzivom pa bo RTVS še naprej sledila svojemu poslanstvu in zagotavljala vsebine za vse skupine, katerih vključevanje je ključno za vsako demokratično družbo, je zagotovil.

Dosedanje pogodbe pokrivale le 18 odstotkov stroškov

RTVS je imela z uradom za narodnosti že doslej podpisane pogodbe za sofinanciranje produkcije programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost, ki jih ustvarjajo v regionalnih RTV centrih Koper in Maribor, vendar so sredstva pokrivala le približno 18 odstotkov tovrstnih odhodkov, so navedli na RTVS.

Vlada po njihovih besedah razume finančno situacijo, v kateri se je znašla RTVS predvsem zaradi višine rtv-prispevka, ki je nespremenjena že več kot 12 let. V tem času je stopnja inflacije presegla 30 odstotkov, stroški dela pa so se povečevali tudi zaradi sporazumov med vlado in sindikati javnega sektorja, za kar RTVS ni dobila dodatnih sredstev, so dodali. Na RTVS sicer ocenjujejo, da bodo letošnje leto končali z negativnim rezultatom v višini 10,5 milijona evrov.

Vlada je proti koncu novembra zavodu zagotovila dodatna sredstva za financiranje programov za narodnosti, in sicer pet milijonov evrov za letošnje leto in deset milijonov evrov za prihodnje. Po besedah predsednika sveta RTVS Gorana Forbicija bo pet milijonov evrov za letos porabljenih za program, ki je večinoma že bil ustvarjen, deset milijonov evrov za prihodnje leto pa še vedno ne bo zadostovalo za primerljiv program, kot je bil letošnji.