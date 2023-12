Vpraša ga, ali so sarme uspele, ve, kako je ime njegovim vnukom, vsake toliko mu v roke stisne kakšen recept in obljubi, da mu naslednjič prinese najboljšo repo tropinko. Zakaj torej uspeva brez popustov, velikih plakatov, akcij 3 za 2, črnega petka?

»To je odnos, čustvena vez,« razloži Igor Pauletič, soustanovitelj in direktor podjetja FrodX ter strokovnjak za marketing, ki pomaga podjetjem iskati najbolj zadovoljne stranke. A pristavi, da branjevka v resnici počne enako kot veliki trgovci, le da ona lahko svojih 50 strank obvladuje sama, veliki trgovci pa za to uporabljajo kartice zvestobe. »Ko si branjevka zapomni, kaj mu je všeč, da je ženi ime Meta in kaj je nazadnje kupil, prav tako ustvarja zvestega kupca, le da mu namesto pik in popusta v vrečko potisne na strganem listku napisan recept za joto. Naslednji teden bo seveda prodajala repo tropinko, ki je v tem receptu,« branjevko razkrinka Pauletič.

Z njim in njegovim sodelavcem Gorazdom Zakrajškom smo se pogovarjali o tem, kako zvesti smo kupci določenim trgovcem, ali nas ti še uspešno lovijo na točke, čebelice in trojne pike, koliko nas je lovcev na popuste in kako dobro trgovci izkoriščajo podatke, ki jih vsakodnevno zbirajo o nas.

Pauletič dobro pozna trende in obnašanje potrošnikov. Ugotavlja, da ljudje vedno manj zaupamo programom zvestobe, kot nam jih ponujajo trgovci. To, da imamo v denarnici 20 in več kartic zvestobe, je po njegovem mnenju bolj odraz nezvestobe oziroma beganje od enega prodajalca do drugega. Kupci zgolj oportuno izkoristimo prvo ugodnost, nato pa na vse skupaj pozabimo. To ponazori tudi s številkami: le 66 odstotkov potrošnikov je na globalni ravni še zvestih določenim trgovcem, kar je najnižja vrednost v zgodovini tovrstnih meritev. Še lani je bilo takšnih 76 odstotkov. Petina kupcev pa meni, da bi se morali trgovci bolj potruditi za njihovo zvestobo.

Potrošniki so najbolj zvesti trgovcem in znamkam, ko govorimo o prehranskih izdelkih, največji padec zvestobe pa so lani zabeležili trgovci s tekstilom in kozmetičnimi izdelki. »Dejstvo je, da se danes stranke večinoma ne počutijo primerno nagrajene za svojo zvestobo, podjetja pa pogosto s svojimi programi zvestobe ne krepijo zvestobe strank. V želji po spodbujanju nakupov se ti programi pogosto izrodijo v nek dodaten prijem za pospeševanje prodaje, zaradi katerega znamka ne razvija svojih ambasadorjev, izplačane ugodnosti pa ne prinašajo učinka, kot bi ga lahko,« menita sogovornika.

Pauletič poudarja, da to seveda ne pomeni, da bodo kartice zvestobe jutri preteklost. »Podjetja bodo kvečjemu več vlagala v to, da bi zadržala kupca in ga spodbudila k temu, da se obnaša po njihovih željah. Je pa res, da jih bo večina to morala začeti početi drugače. Naši trgovci so na tem področju zaspali. Naravnost smešno se mi zdi, da vsakič, ko grem v pekarno ali v picerijo, dobim točke, ker sem kupil kruh. Niso še dojeli, da danes ljudje bolj kot te točke seštevajo kalorije in pazijo, da zdravo jedo. Vzemimo za primer tudi našega največjega trgovca. Malodane tridesetkrat na leto ponudi trojne ali dvojne pike, ki naj bi kupca v trgovino pripeljale prav danes. Stavijo na to, da kupci ne znajo izračunati, koliko so te točke sploh vredne. Za zapravljenih 2000 evrov dobijo 65 evrov nagrade. To je kot hujšanje. Res moraš biti dosleden, rezultat pa je čez pol leta bolj jalov. Večina kupcev se je zato nehala ukvarjati s točkami. Jih sicer zbirajo, a zanje nič ne naredijo,« razloži.

