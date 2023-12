Rakete naj ne bi zadele predvidenih ciljev, saj so po navedbah ukrajinske vojske žrtve in škodo povzročili ostanki raket, ki jih je sestrelila protizračna obramba.

Župan Kličko je na družbenem omrežju Telgram sporočil, da je po padcu ostankov raket na območju bolnišnice nastal krater, eksplozije pa so bile tako silovite, da je z oken enega od poslopij pometalo stekla. Ena oseba je bila v bolnišnici ranjena, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz poškodovanega stanovanjskega poslopja pa so evakuirali več stanovalcev, medtem ko je bilo poškodovano tudi vodovodno omrežje na območju, je dodal. Po poročanju medijev je izbruhnil požar v devetnadstropni stolpnici na vzhodu mesta. Izbruhnilo je še več požarov, na številnih hišah pa so počila okenska stekla.

Mestna vojaška uprava je sporočila, da so ruske sile na mesto izstrelile deset balističnih raket, ki jih je vse prestregla in uničila protiraketna obramba. Škodo v milijonskem mestu so povzročili ostanki raket in protiletalskih izstrelkov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sporočili so še, da je protiraketna obramba ponoči uničila tudi deset ruskih dronov. Ukrajinske letalske sile so sporočile, da je šlo za brezpilotne letalnike iranske izdelave, ki so jih ruske sile izstrelile z območja zasedenega polotoka Krim. Skoraj vse so uničili v zračnem prostoru Odese.

To je bil drugi ruski raketni napad na Kijev po dolgem obdobju miru, ki se je končal s sobotnim napadom, medtem ko se ukrajinska vojska proti ruski invaziji bori že več več kot 21 mesecev.