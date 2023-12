Zaradi negotove usode Kanina titulo najvišje ležeče točke slovenskega smučanja s 1962 metri s ponosom prevzema zgornja postaja žičnice Zvoh. Gre za 11 milijonov vredno investicijo, ki je s pridobljenimi potrebnimi dovoljenji že pripravljena za obratovanje. Nova žičnica je bila sicer kupljena na ključ, kar pomeni, da je bil proizvajalec Leitner tisti, ki je priskrbel delavce za njeno postavitev, krvavški žičničarji pa so se nato udeležili le izobraževanja, na katerem so jim pokazali posebnosti naprave, na kaj je treba biti pozoren. Smučarji bodo na vrhu v zgolj štirih minutah, kar je velikanska razlika, saj so s prejšnjo napravo potrebovali kar od 12 do 15 minut. Predvsem zmrzljivi smučarji se bodo razveselili podatka, da so usnjeni sedeži ogrevani.

Na Golteh dve štirisedežnici

V 11-milijonsko investicijo so šli tudi na Golteh, kjer bodo poleg produktov, ki bodo pripomogli k preoblikovanju smučarskega centra v vseletno gorsko središče, staro sedežnico Smrekovec in vlečnico Stari stani sta nadomestili dve sodobni štirisedežnici. Dela so v zaključni fazi, odprtje pa pričakujejo nekje do konca decembra. Prav tako bodo v zimskem času popestrili gostinsko ponudbo, letos prvič pa bo v pritličju hotela zaživel tudi ledeni bar.

Na Kopah že smučajo

Štajerska smučišča so med prvimi, kjer so naprave pognali že pred tednom dni. Prehiteli so jih le na Kopah, kjer so prve smučarje pričakale dve novi štirisedežnici Kopnik in Pahernik ter vlečnica Velika Kopa, pod sedežnicami so uredili nove smučarske proge, dopolnili pa so tudi celoletne programe, med drugim s ponudbo dodatnih možnosti za kolesarjenje, pohode in druga doživetja. Naložba v žičniško infrastrukturo je vredna 10,2 milijona evrov, od tega so prejeli 7,8 milijona evrov evropskega in državnega denarja. Dodatno so v zadnjem letu dni prenovili tudi Grmovškov dom s Holcer pubom. Ta naložba je bila vredna 5,2 milijona evrov, od tega so 300.000 evrov pridobili na razpisu gospodarskega ministrstva, namenjenega prenovi planinskih koč. Gre za veliko pridobitev za celotno Koroško.

Na štajerskih smučiščih se začenja nova smučarska sezona

Od minulega tedna na Rogli obratujejo štirisedežnica Planja, vlečnica Uniorček, Košuta in Jasa, za zdaj pa veljajo prilagojene cene dnevnih smučarskih vozovnic, za odrasle so postavljene pri 21,5 evra. Zaradi pomanjkanja naravnega snega tekaške proge še niso urejene, so sporočili iz Uniturja in dodali, da bodo začele obratovati takoj, ko bodo to dopuščale snežne razmere.

Smučarske proge na Rogli odslej urejajo z novim teptalnim strojem, pred dnevi pa so tudi uradno odprli veliko investicijo v prvo fazo Parka Mašinžaga, ki med drugim vključuje novo šestsedežnico. Čeprav so na Mariborskem Pohorju po večdnevnem zasneževanju zagon žičniških naprav napovedali že za začetek decembra, jim je zaradi vremenskih razmer uspelo urediti le progo Pisker s šestsedežnico na Arehu, odprt pa bo tudi otroški poligon s trakovoma Bejbika. Tudi pri njih so cene vozovnic za zdaj prilagodili, tako da dnevna za odrasle stane 23 evrov. Za prehod z Mariborskega Pohorja na Areh bo smučarjem na razpolago avtobusna povezava, konec tedna bosta vozila celo dva smučarska avtobusa, saj spust s smučmi od parkirišča na Arehu proti Piskru še ne bo mogoč. Brezplačno smuko pa ob začetku sezone danes ponujajo na Treh kraljih nad Slovensko Bistrico, kjer so za zdaj odprli vlečnico Črno jezero. Ob tem so snežne topove že preselili na smučišče Veliki vrh, ki bo začel obratovati nekoliko pozneje. Tudi na tem manjšem štajerskem smučišču so pred sezono štiri milijone evrov s pomočjo države vložili v zamenjavo vlečnice in postavitev nove štirisedežnice.

Razcvet na Soriški planini

Soriška planina postaja zadnja leta vse bolj priljubljena družinska smučarska destinacija, ki poleg smučanja ponuja tudi druge zimske aktivnosti. Z lastnimi investicijami so dokončali sistem umetnega zasneževanja, ki je stal slaba dva milijona evrov. Ljubitelji sankanja se bodo zvečer razveselili novosti: sankanja z vlečnico Slatnik in osvetljene proge, razširili pa so tudi otroški snežni park. Turistični center Soriška planina svojo ponudbo dopolnjuje tudi z novimi namestitvami in gostinskim obratom. Kljub višini je bilo pomanjkanje snega tvegano, z novim zasneževalnim sistemom pa bodo lahko zasnežili od tri do štiri proge.

16. decembra začetek v Kranjski Gori

V Kranjski Gori so že vnaprej napovedali odprtje 16. decembra, čeprav so upali, da bodo vremenske razmere dovoljevale zagon naprav že ta konec tedna. Na zadostno količino snežnih padavin pa čakajo v Cerknem in na Voglu, kjer je zagon naprav odvisen zgolj od naravnega snega.