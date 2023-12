Med sprehodom po praznično okrašeni Radovljici vas bo zagotovo navdušila okrasitev oken v starem mestnem jedru. Gre za letošnjo novost v okrasitvi mesta, poslikave pa so avtorsko delo domačinke, akademske slikarske Mete Šolar, ki je na pobudo Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica ter v sodelovanju z lastniki in uporabniki različnih oken v mestu poskrbela za svojevrstno galerijo na prostem.

Izvirnost decembrske okrasitve

Projekt poslikave oken nadgrajuje že sicer pristno decembrsko podobo Radovljice z novo dimenzijo. Pri tem, kot so poudarili v Radovljici, vidijo več vidikov projekta. »Prvi je zagotovo sama izvirnost decembrske okrasitve. Dvanajst slik na sedmih stavbah povezuje mesto od nekdanjega grajskega parka do razgledne točke na koncu mesta. Slike izpod rok akademske slikarke Mete Šolar zaživijo v vlogi začasne javne umetnosti in odlično dopolnjujejo okrasitev iz naravnega smrečja in vrbja,« so zapisali in izpostavili drugi vidik, preplet in vključenost raznolikih oken ter lokalnih partnerjev v projekt. »Poleg tega, da smo v projekt vključili in tako podprli domačo kulturnico, smo povezali tudi različne lokacije v mestu. Poslikave se pojavljajo tako na oknih zasebnih stanovanj kot tudi na oknih različnih dejavnosti. S tem smo v projektu ob podpori lastnikov in uporabnikov stavb povezali ponudnike storitev in domačine, ki so okna z veseljem odstopili za ta projekt.« Tretji vidik pa je zagotovo okoljska trajnost. Decembrsko okrasitev so dopolnili z izvirnostjo namesto z novimi lučkami. Pri tem je uporabljena le barva, ki se enostavno obriše in ne pušča sledi.

Umetnica, ki je mestnim izložbam in oknom vdahnila pravljično podobo, je domačinka Meta Šolar, akademska slikarka. Leta 2014 diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V svojem ustvarjanju se posveča predvsem figuraliki, ki meji na nadrealizem. Navdihujeta jo sodobna kultura in vprašanje identitete v digitalni dobi, zato se njeno delo nenehno spreminja in razvija. Razstavlja v Sloveniji in svetu. Med drugim je razstavljala v Londonu, Tokiu in na Dunaju. Leta 2016 je bila na enomesečni umetniški rezidenci v Cité Internationale des Arts v Parizu. Za svoje delo je prejela nekaj nagrad. Živi in ustvarja v Radovljici.

Korak k človeški ustvarjalnosti

Kot je povedala umetnica in avtorica poslikav, jo je projekt posebej pritegnil in navdušil prav zato, ker poslikava oken v obdobju, ko v mnogih mestih štejejo praznične lučke, predstavlja korak nazaj k osnovni človeški ustvarjalnosti. »Vse poslikave so narejene v belem z jasno risbo. Okna na Linhartovem trgu so začasno postala slike s prizori predvsem zimske krajine s prazničnimi elementi, ponekod pa so motivi prilagojeni dejavnosti, ki se odvija v hiši. Ta okna odlično dopolnjujejo tradicionalne okrasitve s smrečjem, vrbjem in lučmi. Na očarljivem Linhartovem trgu se tako ustvari za obiskovalce in domačine pristno praznično vzdušje.«

Slikarka Meta Šolar je poslikala 12 oken na sedmih stavbah. Poudarja tudi, da je poslikava primer dobre prakse sodelovanja z lokalnimi umetniki, poleg tega pa slike zaživijo v vlogi začasne javne umetnosti.

Radovljico je tudi v prazničnem času mogoče obiskati kar z vlakom. Staro mestno jedro, kjer se decembra odvijajo različni dogodki, je od železniške postaje Radovljica oddaljeno le nekaj korakov. Pri nakupu vozovnic lahko izkoristite tudi posebne ugodnosti.

*** Dvanajst slik na sedmih stavbah povezuje mesto od nekdanjega grajskega parka do razgledne točke na koncu mesta.