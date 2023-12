Ker so ljubljanski odbojkarji v prvih dveh krogih proti Itasu Trentinu v gosteh in Asseco Resovii doma ostali praznih rok, bo zanje današnja tekma še toliko pomembnejša. Z morebitno zmago bi ostali v igri za drugo mesto, ki vodi v izločilne boje lige prvakov, ali pa vsaj za tretje, ki prinaša nadaljevanje evropske poti v pokalu CEV.

»Za nas so pomembne vse tekme v Evropi, kajti vsaka je nagrada za naše mlade odbojkarje. Vendar moramo biti realni: iz te skupine se bo težko prebiti na tretje, kaj šele na drugo mesto, kar pa seveda ne pomeni, da tega ne bomo poskušali. Zavedamo se, da bi vsak nasprotnik težko 'pokril' poraz proti nam, zato proti nam igrajo še toliko bolj zavzeto,« se težke naloge, ki je pred njegovimi varovanci, zaveda Radovan Gačič, trener ACH Volleyja.

Na dozdajšnjih dveh tekmah so serijski slovenski prvaki najbolj zaostajali za svojima nasprotnikoma v bloku. Proti Trentinu so v tem elementu igre dosegli le dve točki, Italijani deset, proti Poljakom, ki so bili v bloku uspešni kar 14-krat, pa pet. Na sprejemu in napadu so bili obema enakovredni, prav tako na servisu in glede števila lastnih napak. Toda bolj kot to, kako bo igral Tours, bo o končnem izidu tekme odločalo, kako bodo igrali Ljubljančani, ki so na obeh tekmah dokazali, da se lahko kosajo tudi z boljšimi ekipami od svoje. Vendar se je predvsem proti Resovii pokazalo, da jih »zmanjka« v trenutkih, ko se odloča o nizih.

Najučinkovitejši je Brazilec

»Glede na to, kdo je na drugi strani mreže – gre za resnično kakovostne ekipe – to ni presenečenje. Tako kot mi na domačem prvenstvu v določeni fazi igre naredimo razliko proti drugi ekipam, so jo Italijani in Poljaki proti nam. Vendar se strinjam, da bo pomembneje, kako bomo igrali mi. V zadnjih tednih kar dobro stojimo, na sprejemu smo stabilni, kar bo tudi tokrat ključno, če bomo želeli s Francozi igrati enakovredno, ampak tega se niti ne bojim toliko. Naš primanjkljaj sta blok in obramba. Če nam bo v bloku uspelo narediti nekaj več kot na dozdajšnjih dveh tekmah, bo vse možno,« je prepričan Gačič.

Tours, devetkratni francoski prvak, je letošnjo domačo sezono začel zelo slabo, nekaj časa je bil celo na predzadnjem mestu, v zadnjem krogu pa je brez večjih težav premagal Tourocing, ki je na prejšnjih desetih tekmah le dvakrat izgubil. Trenutno je pri petih zmagah in šestih porazih, v ligi prvakov je v prvem krogu presenetil Resovio v gosteh in v drugem doma izgubil s Trentinom. Zanj je v sezoni 2002/2003 igral tudi nekdanji slovenski reprezentant Jasmin Čuturić, eno najbolj znanih imen v zgodovini Toursa, ki je leta 2005 osvojil ligo prvakov in bil dve leti pozneje drugi. Leto pred tem pa na sklepnem turnirju tudi sloviti Earvin Ngapeth. Ljubljančani so s Toursom v ligi prvakov igrali v sezoni 2011/2012 in obe tekmi izgubili. Že tretjo sezono jih vodi Brazilec Marcelo Fronckowiak, v ekipi pa je kar sedem tujcev. Njihov najučinkovitejši igralec je brazilski korektor Aboubacar Drame Neto.