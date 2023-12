S tekmami v skupinah od E do G bodo danes sklenili skupinski del tekmovanja v nogometni ligi prvakov. Mesto v bobnih za žreb, ki bo v ponedeljek, 18. decembra, imajo že zagotovljeno Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City, Leipzig in Barcelona. To pomeni, da sta za nastop v osmini finala prosti še dve mesti.

​PSG lahko napreduje tudi s porazom

Medtem ko bosta v skupini E Atletico Madrid s slovenskim reprezentantom Janom Oblakom in Lazio na stadionu Wanda Metropolitano igrala derbi za prvo mesto v skupini (Madridčanom zadostuje že remi), bo dramatično v skupini F, ki je upravičila svoj sloves skupine smrti. Borussia Dortmund je že v osmini finala, v kombinacijah za napredovanje pa so preostali trije klubi, PSG (7 točk), Newcastle in Milan (po 5). Kombinacij je veliko, vendar le PSG sam odloča o svoji usodi. Če zmaga na gostovanju v Dortmumdu, bo osvojil tudi prvo mesto v skupini. Zadostuje mu tudi remi ali poraz, če Newcastle in Milan med seboj remizirata. V primeru, da Newcastle in PSG končata z enakim številom osmih točk (remi PSG v Dortmundu in zmaga Newcastla proti Milanu), napredujejo Angleži, ki so boljši na medsebojnih tekmah. Če enako število točk (osem) osvojita PSG in Milan (remi v Dortmundu in zmaga Milana v Newcastlu), pa napredujejo Francozi.

»Najpomembneje je, da se osredotočimo nase. Če zmagamo, bomo prvi, tudi v primeru poraza lahko napredujemo. Zelo je zapleteno, zato upam, da si bomo vse skupaj olajšali z zmago v Dortmundu,« pravi trener PSG Luis Enrique, ki je pod hudim pritiskom. PSG stavi tudi na statistiko, saj je dosegel gol na vsaki izmed zadnjih 49 tekem v skupinskem delu lige prvakov od novembra 2015, ko ga je premagal Real Madrid z 1:0. Borussia je padla v krizo, saj je v nemškem pokalu izpadla proti Stuttgartu in izgubila tekmo nemškega prvenstva doma z Lepzigom, zato je na lestvici bundeslige šele peta z 11 točkami zaostanka za vodilnim Bayerjem iz Leverkusna. »Želimo osvojiti prvo mesto, saj se hočemo v osmini finala izogniti noro dobrim ekipam. Nočemo izpasti že v osmini finala,« je odločen branilec Borussie Mats Hummels.

Newcastle in Milan bosta z enim očesom spremljala, kaj se bo dogajalo v Dortmundu. Oba kluba se zavedata, da morata zmagati, če želita upati na napredovanje. »Ob pomoči navijačev, ki bodo poskrbeli za čudovito vzdušje, verjamemo v uspeh,« je samozavesten igralec Newcastla Bruno Guiamaraes. Težava Milana je neučinkovitost, saj je na zadnjih sedmih tekmah v ligi prvakov dosegel le tri gole.

​Šahtar mora zmagati v Portu

V skupini G zadnji krog ne odloča o ničemer, verjetno pa bo Manchester City z rezervno zasedbo na gostovanju v Beogradu lovil še šesto zmago. Pri Leipzigu, ki bo gostil Young Boys, bo verjetno več priložnosti kot v bundesligi dobil Benjamin Šeško. V skupini H je prvo mesto rezervirano za Barcelono, ki v zadnjem času ne navdušuje, medtem ko bosta Porto in Šahtar v medsebojnem obračunu odločala o drugem mestu. Če želi Šahtar v osmino finala, mora zmagati v Portu, sicer ga čaka tolažilna nagrada v ligi Evropa. Ker Šahtar zaradi vojne v Ukrajini igra domače evropske tekme v Hamburgu v Nemčiji, ni nihče pričakoval, da bo v igri za napredovanje do zadnjega kroga. »S tem, da odloča zadnja tekma, smo uresničili svoje sanje. Čaka nas tekma, polna čustev,« napoveduje branilec Šahtarja Valerij Bondar.