Ali sta se torej Janša in Logar res skregala ali pač zgolj simulirata razvezo za večji volilni doseg, tako kot nekateri simulirajo samski stan za večje otroške doklade? Pravilni odgovor je, da je pravzaprav vseeno. Če gre zares, potem šibak Janšev odziv kaže na to, da je Vodja v bistvu že politično mrtev, le da tega še ne ve. Kajti v hipu, ko bodo pritajeni kritični glasovi v stranki ugotovili, da je Logar politično preživel razhod z Janšo, se bo odprl potoček odhodov. In ta potoček bo kmalu prerasel v veletok, ki bo SDS in Janeza Janšo odplaknil na smetišče zgodovine. Če pa se Janša in Logar igrata politično gledališče in je vnaprej jasno, da gre zgolj za novo politično telo v orbiti SDS, potem je itak vse skupaj izguba časa.

Janez Janša pač ne bo nikoli dovolil, da bi se njegova stranka odpovedala pomembnemu delu svojega političnega vpliva v zameno za iskanje tistih mitoloških odstotkov na desni sredini. Lik je morda zlovešč, ni pa neumen. To seveda pomeni, da Logar nikoli ne bi bil resnično neodvisen politični igralec. In bi se zgolj pridružil Mateju Toninu pri pobiranju drobtinic. siol.net