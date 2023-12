Zagreb, Koper . Hrvaška policija je pred kratkim objavila podrobnosti preiskave, v osrčju katere se je znašel 27-letni hrvaški kriminalist. Pod drobnogled so ga vzeli v upravi kriminalistične policije ter uradu za preiskovanje korupcije in organizirane kriminalitete, poleg njega so preiskovali še dva osumljenca, stara 27 in 30 let. Mladega kriminalista sumijo, da se je v okviru službe dokopal do podatkov o lokaciji, kjer so nepridipravi skladiščili drogo, nakar je z enim od pajdašev novembra lani vlomil v prostor in ukradel 49 kilogramov konoplje in hašiša. Drogo so nato vsi trije preprodajali na črnem trgu.

Za sto tisočakov droge

Manj sreče so imeli v drugo, ko so se v začetku decembra spravili na garažo v Zagrebu. Nikakor jim ni uspelo onesposobiti ključavnice, po spodletelem vlomu pa so jih še prijeli. Za vrati jih je v športnih torbah čakalo nekaj manj kot enajst kilogramov konoplje. Na policiji so posebej poudarili, da tarča ni bila zaplenjena droga v rokah policije, temveč tista v lasti njim znanih preprodajalcev droge. Sedemindvajsetletnika so umaknili z delovnega mesta, čaka ga še disciplinski postopek. Policija ga je ovadila zaradi suma zlorabe položaja in pomoči pri tem kaznivem dejanju, suma razkritja poslovne skrivnosti ter suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Kriminalistov motiv je bil po navedbah njegovih kolegov denar, saj je bila ukradena droga vredna več kot sto tisoč evrov.

Lajšanje očetovih težav

Z drogo v lasti so pred leti zalotili tudi slovenskega kriminalista Matjaža Hrovatina, šefa koprske skupine za boj proti drogam. Septembra 2019 so ga po domnevni anonimni prijavi prijeli zaradi suma proizvodnje konoplje, le nekaj dni pozneje pa so mu za čas trajanja postopka izrekli izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi in prepovedali opravljati delo, zasegli so mu službeno orožje in mu onemogočili dostop do vseh internih evidenc policije. Njegova zagovornica je takrat zatrjevala, da zasežena konoplja ni bila kriminalistova, da ni bila namenjena nadaljnji prodaji, temveč lajšanju zdravstvenih težav njegovega očeta. Sojenje bi se moralo začeti prejšnji teden, a so narok zaradi izločitve sodnika na zahtevo zagovornice zaradi seznanitve z že izločenimi dokazi prestavili.