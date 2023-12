Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil včeraj v Washingtonu, tretjič od začetka ruske agresije, tokrat pa so bili njegovi najpomembnejši sogovorniki republikanci v kongresu. Prepričati jih je poskušal, naj vendarle potrdijo 61 milijard dolarjev vojaške pomoči njegovi državi, ki je zastala zaradi notranjepolitičnih bojev v ZDA. »Zelo jasno je povedal, da če izgubijo, bo zmagal ruski predsednik Vladimir Putin, to pa bo zelo zelo nevarno za Združene države,« je dejal vodja demokratske večine v senatu Chuck Schumer. Zvečer po našem času se je Zelenski v Beli hiši srečal tudi s predsednikom Bidnom.

Z vojaško pomočjo, ki je za Ukrajino življenjskega pomena, ker je od ZDA dobi daleč največ, se zelo mudi. Bela hiša trdi, da bo z novim letom zmanjkalo že odobrenih sredstev, kongres pa gre na praznične počitnice v petek, torej bi morala oba njegova domova naglo ukrepati.

Zahteve po omejitvi prošenj za azil

Tudi po obisku Zelenskega v kongresu pa ni nič kazalo na premike. Republikanski predsednik predstavniškega doma Mike Johnson je dejal, da imajo »svoje pogoje, ker so to pogoji Američanov«. Republikanci načeloma ne nasprotujejo pomoči Ukrajini, čeprav zahtevajo več nadzora nad porabo denarja. Hočejo pa, da se ta sprejme v paketu z ukrepi na južni meji z Mehiko. Otežiti hočejo vstop migrantom, tudi če ti pravijo, da so ogroženi, in prosijo za azil, omejiti možnosti njihovega pogojnega izpusta med čakanjem na odločitev o azilu ter nadaljevati gradnjo zidu. Demokrati z Bidnom na čelu so pripravljeni na nekatere ukrepe na južni meji, ne pa na takšne, ki jih zahtevajo republikanci, zato so pogovori zašli v slepo ulico. Bela hiša predlaga, da se zato pomoč Ukrajini (in hkrati še Izraelu in Tajvanu) sprejme ločeno, ker se mudi, republikanci pa želijo vse v paketu, saj pravijo, da sicer lahko ostanejo njihovi predlogi samo to – predlogi.