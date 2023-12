Skupščina zveze je v ponedeljek poleg načrta zveze za leto 2024 in drugih sklepov, povezanih z njenim delovanjem, sprejela pravne podlage za statusno preoblikovanje gospodarske družbe AMZS, katere stoodstotna lastnica je od leta 2018, iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

»Predsednik Avto-moto zveze Slovenije Andrej Brglez je zaradi nestrinjanja z izglasovanimi sklepi glede nadaljnjega načina nadzora in upravljanja novo oblikovanega AMZS na skupščini AMZS podal odstopno izjavo. Pristojnosti predsednika največje slovenske nevladne organizacije s področja mobilnosti bo v skladu s statutom AMZS do izvolitve novega predsednika opravljal podpredsednik Tomaž Andrejka,« so zapisali v zvezi.

Skupščina AMZS kot najvišji organ upravljanja zveze je junija letos zadolžila upravni odbor AMZS, naj do naslednje redne seje skupščine pripravi vse podlage statusnega preoblikovanja gospodarske družbe AMZS, družbe za opravljanje storitev članom avto-moto društev in drugim udeležencem v cestnem prometu, iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Avto-moto zveza Slovenije je namreč od januarja 2018 edina lastnica AMZS, delnice družbe pa ne kotirajo na borzi.

Delegati na ponedeljkovi skupščini - udeležilo se je je 47 zakonitih zastopnikov polnopravnih članic Avto-moto zveze Slovenije - so za člane sveta za korporativno upravljanje AMZS za obdobje do izteka mandata ostalih organov leta 2025 imenovali Brgleza, predsednika strokovnega sveta za članstvo Rada Stojanovića, predsednika komisije za gospodarsko finančna vprašanja pri Avto-moto zvezi Slovenije Jako Kavčiča, generalnega sekretarja Jureta Kostanjška ter vodjo področja za kadrovske, splošne in pravne zadeve v AMZS Simona Jurkoviča.

Kot je ob odstopu dejal Brglez, preoblikovanje samo po sebi ni problematično, ne strinja pa se z izglasovanim načinom upravljanja in nadzora družbe z omejeno odgovornostjo, ki odstopa od uveljavljenih praks upravljanja takih družb. »Na skupščini sprejeti način upravljanja se tudi ne sklada z mojo vizijo in programom ter dosedanjo vlogo predsednika Avto-moto zveze Slovenije, zato sem se odločil, da na to točko dnevnega reda skupščine AMZS vežem svojo zaupnico,« je povedal.

O novem predsedniku AMZS bo odločala volilna skupščina, ki bo sklicana v roku treh mesecev.