Podjetje Unitur, ki upravlja s turizmom na Rogli, je za prestrukturiranje tega pohorskega gorskega centra na državnem razpisu prejelo osem milijonov evrov, z naložbo pa so ob zamenjavi dveh obstoječih vlečnic na progah Mašinžaga I in II smučarske površine povečali za dodatnih deset odstotkov.

Ob sodobni šestsedežnici z ogrevanimi sedeži in zaščitnimi kabinami so v sklopu investicije po besedah enega od dveh izvršnih direktorjev Uniturja Aleša Slaparja med drugim vzpostavili tudi leteči tobogan, bike park, gozdni pustolovski izziv in stezo za gorske vozičke, ki jih poganja gravitacija. Hkrati so zagotovili osem dodatnih delovnih mest in poslovanje vsaj devet mesecev na leto, torej tudi zunaj glavne zimske in letne sezone.

Kot je ob tem dodala izvršna direktorica Uniturja Barbara Soršak, se v zadnjih letih intenzivno usmerjajo v razvoj športne in doživljajske ponudbe na prostem, ki je gostom in obiskovalcem namenjena 365 dni na leto. »Razvojni načrti Rogle, ki se udejanjajo v okviru 1. faze projekta Park Mašinžaga, so usmerjeni v razvoj avtentičnih in trajnostno naravnanih doživetij. Ta so unikatna in ekskluzivna, izhajajo iz naravnih in kulturnih posebnosti destinacije ter ustvarjajo pozitivno presenečenje in upravičujejo zaupanje gostov in obiskovalcev, katerih vitalni življenjski slog prisega na aktivno preživljanje prostega časa na svežem zraku,« je dodala.

Investicijo podprla država

Gre za eno izmed devetih investicij v prestrukturiranje smučarskih središč v celoletne gorske centre, ki jih je finančno podprla država. Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je ob tej priložnosti čestital upravi in zaposlenim za nove pridobitve. »Verjamem, da je ta odločitev v času, zahtevnem za gospodarstvo, potrebovala dobršno mero poguma, odločnosti in poslovne premišljenosti. Želim si, da bo nova infrastruktura pomembno prispevala k rezultatom - ne le gorskega centra Rogla pač pa tudi k uspešnosti razvoja turizma celotne regije,« je dejal in spomnil, da je ministrstvo investicije na smučiščih podprlo z več kot 55 milijoni evrov, skupaj pa so bile vredne 84 milijonov evrov.

Njegovo ministrstvo je sicer lani in letos s tremi razpisi podprlo investicije v turistične nastanitve, naložbe v prestrukturiranje gorskih centrov in namestitve ter vlaganja v javno turistično infrastrukturo. »S tem smo izvedli enega največjih investicijskih ciklov v slovenskem turizmu. S sofinanciranjem v višini 142 milijonov evrov evropskih in javnih sredstev smo podprlo skupaj 136 projektov ter spodbudili investicije v slovenskem turizmu v skupni višini 359 milijonov evrov,« je dejal in dodal, da gre za sredstva iz sklada za okrevanje in odpornost, sklada React EU in iz državnega proračuna.

Odprtja se je udeležila tudi hrvaška ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac, ki na Rogli ni bila slučajno, saj so prav Hrvati najštevilčnejši tuji gostje omenjenega smučišča in term v Zrečah. Kot je povedala, je bila tudi sama v preteklosti večkrat gostja Rogle, zaveda pa se, da njeni rojaki množično prihajajo v ta smučarski center. »Ne le ta investicija, pač pa tudi vse ostale na slovenskih smučiščih, zagotovo pomenijo vlaganje v dodatno kakovost ponudbe, kar bo povečalo tudi povpraševanje po ponudbi zimskega turizma. Sicer pa obe državi zadnja leta veliko vlagata v razvoj celoletnega turizma,« je še dodala.