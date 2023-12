Vodja UNRWA Lazzarini je po enodnevnem obisku na območju Gaze na omrežju X opozoril, da se v Gazi »vse bolj poglablja tragedija, ki ji ni videti konca«. »Ljudje so povsod, živijo na ulicah in potrebujejo vse. Prosijo za varnost in končanje tega pekla na Zemlji,« je zapisal. Dodal je, da se njegova agencija, ki skrbi za razseljene ljudi v enklavi, sooča z nemogočimi razmerami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za zasedena palestinska ozemlja Peeperkorn, ki je bil tudi več let v Afganistanu, je po obisku enklave iz Gaze preko video povezave novinarjem v Ženevi danes dejal, da česa takega še ni videl. Poudaril je, da je v bolnišnici Al Ahli v mestu Gaza, ki ima na voljo samo polovico od 80 postelj, 200 bolnikov, da pacienti ležijo po hodnikih in na notranjem dvorišču, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Opozoril je, da je v samo 66 dneh zdravstveni sistem na območju Gaze s 36 delujočih bolnišnic padel na enajst delno delujočih - eno na severu in deset na jugu enklave, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po poročanju britanskega Guardiana je WHO Izrael obtožil, da so palestinsko zdravstveno osebje z orožjem prisilili, da so klečali in jim preprečili delo. Član osebja iz palestinskega Rdečega polmeseca je obtožil izraelske sile, da so ga pretepli, slekli in mu zavezali oči, nato pa gre brez oblačil in bosega pustili, da gre proti jugu z zavezanimi rokami za hrbtom.

Ubit kirurg zdravnikov brez meja

Zdravstveno ministrstvo Hamasa v Gazi pa je danes izraelsko vojsko obtožilo, da že več dni oblega in bombardira bolnišnico Kamal Advan v mestu Bejt Lahija na severu območja Gaze. Bojijo se, da bodo člane zdravstvenega osebja aretirali ali ubili, poroča AFP.

Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) je v ponedeljek sporočil, da je bolnišnica obkoljena z izraelskimi tanki in vojaki ter da tri dni dni iz njene bližnje okolice poročajo o spopadih. Sporočil je tudi, da je bila v napadih poškodovana porodnišnica. Direktor bolnišnice pa je povedal, da nimajo elektrike, vode in hrane ter da je v bolnišnici ob 65 ranjenih 3000 razseljenih oseb in stočlansko zdravstveno osebje, poroča AFP.

Zdravniki brez meja (MSF) pa so v ponedeljek sporočili, da je bil v streljanju izraelskih ostrostrelcev na bolnišnico ubit njihov kirurg. Njihov vodja Renzo Fricke je po poročanju britanske BBC danes na omrežju X izpostavil, da gre za delujočo bolnišnico, napade na zdravstvene delavce, ki skrbijo za svoje paciente, pa obsodil kot nehumane.

Izraelska vojska, ki Hamas obtožuje, da deluje iz bolnišnic, je od začetka vojne v začetku oktobra v enklavi napadla že več bolnišnic, tudi največjo Al Šifa v mestu Gaza.