Kalna, mlečno siva voda, ki se občasno tudi peni, naj bi zopet odtekala iz gradbišča drugega tira v Dekanih, opozarja Civilna iniciativa Dekani. "Odkar poteka gradnja drugega tira med Divačo in Koprom, je bilo več onesnaženj, vendar takšnega kot zdaj, pa še ne," so posvarili člani iniciative.

"Umazana voda odteka po namakalnih kanalih do reke Rižane. Izvajalec bi vsaj lahko obvestil o nastali situaciji, saj je postavil improvizirane jezove po kanalih," pravijo v Civilni iniciativi (CI) Dekani. Člani so na naše uredništvo poslali tudi fotografije in posnetke namakalnih kanalov, ki so jih posneli pod gradbiščem tunela drugega tira T8 v Dekanih.

Katastrofa se ponavlja

O onesnaženju Rižane in bližnjih vodotokov zaradi gradbenih del na drugem tiru smo že večkrat poročali. "To je katastrofa, ki se vedno znova ponavlja. Nimam besed," poudari Dekančanka Olga Franca. Civilna iniciativa Dekani je o vnovičnem onesnaževanju opozorila tudi pristojne službe, vključno z Ribiško družino Koper.

"Tokrat se izvajalec gradbenih del, oziroma kdorkoli je odgovoren za stanje, ne more izgovarjati na močnejše padavine, ki bi izplakovale to kamnito suspenzijo v kanale. Po tem, kakšen videz ima voda, sumimo, da je v njej še kaj poleg prašnih delcev," je obrazložil Borja Bertok, predsednik Ribiške družine Koper. Podobno menijo tudi v civilni iniciativi. "Motna voda vsebuje sedimente, ki so najverjetneje nastali pri izkopu tunela, vendar pa je na njeni površini še nekakšna pena, za katero pa je brez analiz težko ugotoviti, zakaj je nastala," še podrobneje opišejo vsebino namakalnih kanalov. Ribiška družina Koper, ki sicer nima pooblastil za jemanje vzorcev iz vode, je že več prijav podala tako policiji kakor inšpekciji. "Življenja v namakalnih kanalih, po katerih voda odteka do reke Rižane, verjetno tudi ni več, ker so ga uničila že predhodna onesnaženja pri gradnji drugega tira," pa še ugotavljajo v CI Dekani.

Zaradi onesnaženja ukrepala tudi MOK

O onesnaženju je bila obveščena tudi Mestna občina Koper, nemudoma je o tem obvestila izvajalca del, in sicer družbo Kolektor CPG. Kot so predstavniki podjetja razložili, je vzrok onesnaženja voda, ki je zaradi obilnejšega deževja v zadnjem času pritekla iz predora T8.

Vsa tehnološka voda s strani T8 Divača namreč priteče na stran predora T8 Koper, brez možnosti vmesnega čiščenja. Izvajalec del je vodstvu občine zagotovil, da pritoke vode iz predora na gradbišče vsakodnevno čisti z maksimalno kapaciteto čistilnih naprav, a so, žal, količine vode v določenih trenutkih tako velike, da jih po predpisani tehnologiji ni mogoče prečistiti do konca. Posledica tega je bila voda s povečano motnostjo v namakalnih kanalih do reke Rižane. Izvajalec del je nemudoma naročil analize, ki niso pokazale kemičnega onesnaženja, je pa res, da je bila reka zaradi izliva zamuljena.

Rešitev za varovanje reke Rižane

Poleg tega so na koprski občini še zagotovili, da so njihovi predstavniki vsak dan v stiku tako s krajevnimi skupnostmi in posamezniki kot tudi z izvajalcem del. "Skupaj iščemo primerne rešitve, da bi bilo negativnih vplivov na okolje med gradnjo čim manj. V prihodnjih dneh se bomo sešli tudi z ribiško družino in poskušali skupaj najti ustrezno rešitev za varovanje reke Rižane," so poudarili.

Inšpekcija za okolje Območne enote Koper je v začetku leta prejela več prijav o onesnaženju reke Rižane, ki naj bi izhajalo iz gradbišča tunela T8, in uvedla več inšpekcijskih postopkov. V skladu z inšpekcijsko odločbo je tako družba za razvoj projekta drugi tir 2TDK zgradila sekundarni čistilni napravi za čiščenje odpadne tehnološke vode, ki nastaja na gradbišču portala tunela T8 Koper in na gradbišču portala T2 Koper kot posledica izpiranja gradbenih ostankov in flišne kamenine. Nekateri postopki še niso zaključeni, so pojasnili na Inšpektoratu za okolje in energijo.