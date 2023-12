Konzorcij Kolektorja CPG in družbe Yapi Markezi je več kot 400 metrov dolg viadukt, ki ga je zasnoval projektant Marjan Pipenbaher, začel graditi pred dvema letoma. Gre za viadukt, ki povezuje Kraški rob z istrskim gričevjem.

Poglejte animacijo poteka trase in videz viadukta Gabrovica:

Pri gradnji Gabrovice so lovili časovne roke, saj mora gradnja tega, pa tudi viadukta Vinjan in predora Škofije, zaključena letos, če hoče 2TDK unovčiti 90 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev. Skupna investicijska vrednost projekta Drugi tir je okoli milijarde evrov. Današnji zaključek del so si ogledali predsednik vlade Robert Golob, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek ter turški minister za promet in infrastrukturo Abdulkadir Uraloglu.