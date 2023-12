Kar 12 klubov si je v nogometni ligi prvakov zagotovilo mesto v izločilnih bojih še pred zadnjim krogom skupinskega dela. Manchester City, Leipzig, Bayern, Real Madrid, Real Sociedad, Inter, Barcelona, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lazio, Arsenal in PSV ne bodo več trepetali za napredovanje. Na voljo so tako le še štiri vstopnice za osmino finala, dve bosta podeljeni danes. V skupini A se za drugo mesto borijo Köbenhavn, Galatasaray in Manchester United, v skupini C pa Napoli in Braga.

Najtežje delo v skupini A čaka Manchester United, ki bi moral za napredovanje najprej premagati Bayern, nato pa upati, da se bosta Köbenhavn in Galatasaray razšla brez zmagovalca. Izbrancem trenerja Erika ten Haga ne gre na roko dejstvo, da so Bavarci konec tedna v domačem prvenstvu proti Eintrachtu iz Frankfurta klonili s kar 5:1. Prvič po letu 1975 se je zgodilo, da so prejeli pet golov že do 60. minute. Moštvo trenerja Thomasa Tuchla bo tako kljub temu, da si je že predčasno zagotovilo prvo mesto v skupini, na Old Trafford pripotovalo z veliko željo, da se navijačem oddolži za katastrofalno predstavo v Frankfurtu. »Nima smisla, da se oziramo nazaj. Dobra stvar je, da si tekme sledijo druga za drugo. V torek igramo v Manchestru, kjer od igralcev zahtevam reakcijo,« je jasen Thomas Tuchel. Manchester United, ki mu v letošnji sezoni nikakor ne steče, je konec tedna prav tako klonil v domačem prvenstvu, ko ga je na domačem stadionu s kar 3:0 ugnal Bournemouth. »Nimamo konstante. Vsako tretjo tekmo igramo dobro, kar je nesprejemljivo v klubu, kot je Manchester United. Narediti moram vse, da bodo igralci pripravljeni na Bayern,« pravi Erik ten Hag.

Vročica narašča v Köbenhavnu, kjer sanjajo, da bodo ponovili sezono 2010/11, ko so se prvič in zadnjič v zgodovini prebili v izločilne boje lige prvakov. Danskemu moštvu v primeru, da Manchester United ne premaga Bayerna, zadostuje že remi, saj ima boljšo razliko v golih od Galatasaraya. Trener Jacob Neestrup ni brez skrbi, saj je bilo njegovo moštvo v seriji petih tekem brez zmage. Na zadnji so sicer slavili zmago proti Silkeborgu v domačem pokalu z 2:1, a klonili na prvi tekmi z 0:2 in tako izpadli iz tekmovanja. »Pokopala nas je katastrofalna prva tekma. Zdaj moramo zbrati misli in se pripraviti na tekmo sezone,« sporoča Jacob Neestrup. Gostje iz Carigrada imajo usodo v svojih rokah, saj so v primeru zmage zagotovo v osmini finala. »Ne razmišljamo o ničemer drugem. To je naš trenutek,« je optimističen trener Okan Buruk.

Medtem ko Braga še ima teoretične možnosti za napredovanje v skupini C, je Napoli tisti, ki ima veliko prednost. Na lestvici ima tri točke več, v osmino finala pa bi se prebil tudi v primeru poraza proti Portugalcem z enim golom razlike. Neapeljčani po sanjski lanski sezoni, ko so po 33 letih osvojili naslov italijanskega prvaka, preživljajo krizo, ki je odnesla trenerja Rudija Garcio, a tudi Walterju Mazzariju ne gre pretirano bolje. Z moštvom je namreč klonil na zadnjih treh tekmah proti Interju, Realu Madrid in Juventusu. »Ne skrbi me, saj kljub vsemu dvigamo raven igre. Zdaj nas čaka napredovanje v ligi prvakov, nato pa bomo razmišljali o italijanskem prvenstvu,« dvomov o preboju v osmino finala lige prvakov nima Walter Mazzari. Trener Brage Artur Jorge pravi, da njegovo moštvo ni pod pritiskom, a da bo naredilo vse, da pride do čudeža.