Po več kot dvajsetih letih nov zakon o medijih

Z današnjim dnem ministrstvo za kulturo v javno razpravo pošilja predlog zakona o medijih, s katerim želi predvsem povečati preglednost lastništva in financiranja medijev. Zaradi zahtevnosti novega zakona in korenitih sprememb bo javna razprava odprta vse do konca januarja.