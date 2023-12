Vsi tisti, ki si želijo vstop v najdaljšo noč v letu popestriti z umetniškimi vsebinami, lahko tudi letos izbirajo med dokaj raznoliko ponudbo, predvsem gledališko in glasbeno, a tudi filmsko, ki so jo za silvestrski večer pripravili v različnih slovenskih kulturnih ustanovah – med drugim tudi v večini gledaliških hiš, kjer so ob tej priložnosti vstopnice praviloma malce dražje kot običajno, vendar obiskovalcem po predstavi ponudijo še kozarec vina oziroma penine. Nekaj dogodkov – vsi se sicer končajo še pred polnočjo – je že razprodanih.

Živahno v Cankarjevem domu

Kot je že običajno, bodo najbolj bogat silvestrski program ponudili v Cankarjevem domu, kjer se bo zvrstilo več dogodkov za različne tipe občinstva: za mlajše bo tako že ob 11. uri dopoldne pravljični pripovedovalski nastop pripravil Boštjan Gorenc - Pižama, tako rekoč vsem generacijam bosta namenjena popoldanski glasbeni performans Tesla, kjer se bo skozi življenje slavnega izumitelja kot avtor in izvajalec sprehodil Janez Dovč (ob 17. uri), ter glasbeno-gledališki projekt Čaralice: Pesmi zoper vse slabo, ki ga je zasnovala skladateljica in vokalistka Zvezdana Novaković; ta bo na vrsti ob 18. uri. Ob istem času se bo začelo tudi silvestrsko vodenje po nedavno odprti razstavi Slovenski punk in fotografija.

Osrednji dogodek silvestrskega večera bo seveda cirkuški spektakel Solus Amor skupine Recirquel, ki na ozadju večplastne vizualne in zvočne podobe združuje sodobni cirkus s klasičnim baletom ter sodobnim plesom, podpisuje pa ga režiser in koreograf Bence Vági. Na sporedu bo ob 19.30, sicer pa si ga bo mogoče v Gallusovi dvorani ogledati tudi že dan prej. V Klubu CD bodo pol ure zatem zazvenela »uglasbena ljubezenska pisma na vesoljskem potovanju za konec leta«, ki jih bo izvedla zasedba Martin Martian and the Universe, ki jo je okoli sebe zbral kantavtor Martin Vogrič Dežman – gre sicer za premierno predstavitev skladb z njegovega prihajajočega albuma. Ljubiteljem filma pa bodo ob 20. uri v Kosovelovi dvorani ponudili nadrealistični celovečerec Daaaaaali! francoskega scenarista in režiserja Quentina Dupieuxa, ki ga je bilo mogoče videti tudi na letošnjem Liffu.

Vselej hvaležni Hrestač

Obe operno-baletni hiši sta se v prednovoletnem času odločili za preizkušen železni repertoar, torej baletno pravljico Hrestač po motivih Hoffmannove pripovedke na glasbo Petra Iljiča Čajkovskega. V SNG Opera in balet Ljubljana bodo balet Hrestač - božična zgodba, kot ga je pred nekaj več kot dvajsetimi leti koreografiral in zrežiralYouri Vámos, v zadnjih dneh decembra odigrali še sedemkrat, vse ponovitve, vključno s silvestrsko, pa so že razprodane. Enako je v SNG Maribor, kjer je Hrestača koreografiral David Nixon: tudi tam so vstopnice za ponovitve tega baleta do konca letošnjega leta pošle, vključno s tisto na silvestrovo. Nekaj vstopnic pa je v mariborskem teatru na zadnji večer leta še na voljo za komedijo s songi Večno mladi Erika Gedeona v režiji Sandyja Lopičića.

Gledališča so se oblikovanja silvestrskega programa sicer lotevala različno, toda prazničnemu vzdušju primerno bodo na odrih prevladovale predstave z bolj ali manj neposrednim komičnim pridihom. V Mestnem gledališču ljubljanskem bodo na velikem odru odigrali črno komedijo Yasmine Reza Bog masakra v režiji Diega de Bree (za katero je nekaj vstopnic še na voljo), na Mali sceni pa komedijo Ralfa Westhoffa Sosedje v režiji Tijane Zinajić, trenutno uspešnico, ki je že razprodana. Podobno je v SNG Drama Ljubljana, kjer pa so se za zadnji silvestrski večer v sedanji stavbi odločili, da ponudijo dve predstavi, ki bosta premiero doživeli šele v prihodnjih dneh: na velikem odru bo na ogled znamenita Shakespearova komedija Kar hočete v režiji Janusza Kice, za katero je nekaj sedežev še prostih (premiera bo sicer v soboto), v Mali Drami pa igra poljskega dramatika Slawomirja Mrožka Tango v režiji Luke Marcena, ki jo bodo premierno uprizorili prihodnji petek; silvestrska ponovitev je že razprodana.

Od komedij do predpremier

Prešernovo gledališče Kranj bo leto sklenilo s črno komedijo Wernerja Schwaba Predsednice, ki jo je zrežiral Jure Novak, v Gledališču Celje bodo kot silvestrsko predstavo ponudili grenko komedijo Paradiž Mattea Spiazzija v avtorjevi režiji, v SNG Nova Gorica pa je na sporedu družinski muzikal Božična pesem, kot ga je po noveli Charlesa Dickensa zrežirala Ivana Djilas. Za vse tri dogodke so vstopnice še na voljo. Od letošnjega leta se bodo v družbi gledalcev poslovili tudi v SiTi teatru, kjer bo na sporedu sicer že razprodana monokomedija Nikoli ni prepozno v režiji Luke Marcena, in pa v Špas teatru, kjer je za obe silvestrski ponovitvi komedije Večerja bedakov v režiji Bojana Emeršiča še nekaj malega prostih mest.

Posebne silvestrske filmske projekcije so pripravili tudi v Slovenski kinoteki – kjer bodo na sklepni večer leta predvajali črno-belo klasiko Lady Eve (1941), prismojeno komedijo ameriškega režiserja Prestona Sturgesa – in pa v Kinodvoru, kjer bodo postregli s kar dvema predpremierama. Ob 17.30 bo najprej na vrsti japonski film Popolni dnevi v režiji Wima Wendersa, nato pa bo ob 21. uri sledil še film Yorgosa Lanthimosa Nesrečna bitja, dobitnik zlatega leva za najboljši film na letošnjem filmskem festivalu v Benetkah; vstopnice za obe projekciji so praktično že pošle.

*** Vstopnice za silvestrske predstave in druge dogodke so praviloma malce dražje kot sicer, vendar pa je v ceno običajno vključen tudi kozarec vina ali penine.