Štetje zmag Mikaele Shiffrin, najboljše alpske smučarke vseh časov, ni več tako vsakodnevno kot v minuli sezoni, ko je lovila pred njo najuspešnejšega v svetovnem pokalu Ingemarja Stenmarka. Američanka je Šveda v minuli sezoni prehitela ter petič osvojila veliki kristalni globus, njen seštevek zmag pa se je ustavil pri 88. V tej sezoni je s tremi zmagami znova najuspešnejša alpska smučarka, z dvema veleslalomskima ji sledita Švicarka Lara Gut Behrami in Italijanka Federica Brignone. Alpska smučarka iz Kolorada bo v takšnem tempu lahko še v tej sezoni dosegla 100. zmago v svetovnem pokalu. Do marca se lahko osredotoči zgolj na tekme na klasičnih prizoriščih, saj v tej sezoni ne bo velikega tekmovanja. Bliža se tudi datum, ko se bo Američanka znova predstavila slovenskim navijačem, in sicer 6. in 7. januarja na Zlati lisici. V minuli sezoni je v Podkorenu dobila veleslalom in dosegla svojo 82. zmago, s katero se je izenačila z rojakinjo Lindsey Vonn, do Kranjske Gore najuspešnejšo alpsko smučarko.

Zadnji uspeh Mikaele Shiffrin v svetovnem pokalu je bil eden njenih najlepših. Konkurenco je premagala v Sankt Moritzu, tradicionalnem prizorišču ženskih tekem svetovnega pokala, kjer so doslej zmagovale najboljše alpske smučarke v hitrih disciplinah. Tina Maze je pred 15 leti v Švici dosegla svojo prvo smukaško zmago v svetovnem pokalu, Ilka Štuhec pa je pred šestimi leti postala svetovna smukaška prvakinja. Američanka je bila najhitrejša v smuku, ki se mu med vsemi disciplinami posveča najmanj. Osemindvajsetletna smučarka je pokazala, kako uspešna bi lahko bila tudi v kraljevi disciplini alpskega smučanja, če bi se ji posvečala več, predvsem pa manj slalomu, v katerem je dosegla glavnino svojih zmag.

Tekme izbira premišljeno

»Odločitev, ali bom tekmovala v Sankt Moritzu ali ne, je bila ena mojih najtežjih v sezoni. Pred tem smo tekmovale v ZDA in Kanadi, tako da smo v Švico pripotovale zelo utrujene zaradi časovne razlike. Spraševala sem se, ali ne bi bilo bolje trenirati tehnične discipline in odpravljati napake, tako kot denimo Petra Vlhova. Kljub temu sem se odločila, da se preizkusim tudi v hitrih disciplinah, saj mi konfiguracija terena v Sankt Moritzu zaradi tehnične zahtevnosti ustreza, tudi v drsalnih delih pa se počutim vse bolje, zato sem vse bolj konkurenčna. Izteklo se je po mojih željah. Žal mi je, ker je odpadel nedeljski superveleslalom, a sem vajena, da vreme kroji usodo alpskih smučarjev,« je pojasnila Mikaela Shiffrin, ki je dosegla svojo četrto smukaško zmago. Pred tem je bila najboljša v Lake Louisu ter v Banskem in Courchevelu, ki nista klasični ženski smukaški prizorišči svetovnega pokala.

Ameriška superšampionka priznava, da ji smukaški uspehi pomenijo zelo veliko, saj v njih dobiva potrditev svojega dela. Tekme izbira premišljeno, saj se zaveda posledic, ki jih prinašajo napake pri hitrih disciplinah. To je bil eden od razlogov, da je bila na petkovem superveleslalomu v slabi vidljivosti previdnejša, kot bi bila v jasnem vremenu, zato je morala priznati premoč Sofii Goggia, Cornelii Hütter in Lari Gut Behrami. »O smukaškem kristalnem globusu ne razmišljam, saj se moram posvečati treningu tehničnih disciplin. Res pa je, da vse bolj uživam v hitrosti. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost,« odgovarja najboljša alpska smučarka vseh časov.

Po zaslugi Verduja Andora ni več zgolj organizatorka tekem

Minuli konec tedna sta poleg Mikaele Shiffrin zaznamovali še dve dejstvi. Prvo so bile nove odpovedi tekem svetovnega pokala, ki jih čutijo predvsem v moški konkurenci. Alpski smučarji so v tej sezoni izpeljali vsega dve tekmi svetovnega pokala, novembrski slalom v Gurglu ter veleslalom v Val d'Iseru, kjer je odpadel celo nedeljski slalom. Izvedba slalomskih tekem zahteva vso požrtvovalnost in resnost na desetine delavcev, a je glede na dolžino proge najlažja od vseh disciplin. Toda tudi slaloma ni mogoče izvesti »za vsako ceno«. Mešanica dežja in snega v Val d'Iseru je poskrbela za nemogočo kombinacijo izvedbe tekem svetovnega pokala.

Alpski smučarski svet je v soboto pozdravil Joana Verduja, ki je Andori, po površini 16. najmanjši državi na svetu ter s slabimi 80.000 prebivalci enajsti najmanjši po populaciji, priboril prvo uvrstitev na zmagovalni oder. Andora je v svetu alpskega smučanja sicer zelo prepoznavna, saj Soldeu redno organizira tekme svetovnega pokala, ki v svet ponesejo zimsko lepoto Pirenejev. Verdu, ki je, za primerjavo, le dva meseca mlajši od Mikaele Shiffrin, je v Val d'Iseru s tretjim mestom dosegel svoj daleč največji uspeh, pred tem se namreč še nikoli ni uvrstil med najboljšo deseterico, zgolj sedemkrat med dobitnike točk. Njegov uspeh v Val d'Iseru ima težo, saj je pokazal neustrašnost na najbolj strmi progi na svetu ter prehitel številne veleslalomske velemojstre kova Žan Kranjec.

6 od osmih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju za moške je odpadlo v tej sezoni. Vreme je odneslo po eno tekmo v Söldnu, Zermattu in Val d'Iseru ter vse tri v Beaver Creeku. V ZDA so tekmovalci v hitrih disciplinah s stališča tekem odpotovali na izjemno drag dvotedenski izlet. Več sreče imajo ženske, pri katerih so v tej sezoni odpadle tri tekme od dvanajstih.