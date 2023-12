»Eno vrtino, iz katere sta brizgala voda in ogljikov dioksid, so ravnokar zaprli. V tem tednu so vrtino sanirali že dvakrat, a jo je vedno znova razneslo. Pritisk je namreč izjemen. Če vemo, da ima avtomobilska guma zgolj dva bara pritiska, ga ima ta izbruh kar 80 barov,« nam je povedal domačin, ki stanuje zelo blizu mesta, kjer je konec prejšnjega meseca prišlo do prvega izbruha vode in plina. Kot je še dejal, imajo vse od takrat domačini kar precej težav zaradi povečanega obiska ljudi, ki parkirajo na vseh mogočih mestih. »Včasih se je res težko prebiti do doma, registrske tablice so zelo različne. Očitno je to za nekatere prava atrakcija,« še pove domačin. Druga domačinka je povedala, da je pred prvim izbruhom najprej močno počilo, nato pa se je vso noč slišal nenavaden zvok. Šele zjutraj je sredi polja videla, kako na površje bruha voda. Kot čisto pravi gejzir.

Ljudje naj se v bližini izbruha ne zadržujejo

Kot so včeraj popoldan pojasnili v družbi Atlantic Droga Kolinska, ki trži zdravilno vodo donat, so včeraj uspešno izvedli prvo fazo sanacije opazovalne vrtine in jo umirili oziroma zadušili. »Okoli 10. ure dopoldne nam je uspelo vrtino stabilizirati in jo mehanično pokriti. Voda in ogljikov dioksid tako iz opazovalne vrtine ne iztekata več. Po umiritvi vrtine smo prešli v drugo fazo sanacije, ki se je včeraj že nadaljevala in bo potekala še v naslednjih dneh,« so pojasnili v družbi. Dodali so, da ob tem preventivno ves čas spremljajo koncentracijo ogljikovega dioksida. »Vse meritve po umiritvi vrtine so včeraj izkazovale, da do izpustov ogljikovega dioksida iz vrtine ne prihaja več. Ves čas so na lokaciji tudi gasilci PGD Rogaška Slatina in dva varnostna inženirja, območje opazovalne vrtine pa je ustrezno zavarovano,« pojasnjujejo v družbi. Kljub temu, da so ustrezno poskrbeli za zaščito in varnost okoliških prebivalcev, pa ljudi prosijo, naj se ne zadržujejo v bližini vrtine. Prvič je do izbruha prišlo 29. novembra zvečer, in sicer zaradi loma ustja na globini okoli poldrugi meter pod površjem. »Šlo je za višjo silo, ki je ni bilo mogoče predvideti, se ji izogniti ali jo preprečiti,« še pravijo v družbi. Dodali so, da voda, ki izteka iz opazovalne vrtine, po sestavi in značilnostih ni enaka naravni mineralni vodi Donat Mg. »O dogodku smo nemudoma obvestili inšpekcijo za naravne vire in rudarstvo, lokalno skupnost ter lastnike najbližjih zemljišč, v sodelovanju s pristojnimi organi in strokovnjaki pa se že naslednji dan lotili priprave načrta sanacije. Pripravljalna dela smo začeli v ponedeljek, minuli petek in soboto pa so že potekala predpripravljana tehnološka dela. V nedeljo smo izvedli prvi poskus dušitve vrtine, a smo morali zaradi slabše prevetrenosti, ko smo zaznali povišano koncentracijo ogljikovega dioksida, dela preventivno prekiniti,« še navajajo v družbi. Opravili so tudi še dodatne zunanje meritve pri petih okoliških hišah in pri eni, najbližji, zunaj zaznali povišanje koncentracije ogljikovega dioksida, ki pa je bilo kratkotrajno. »Prebivalce smo na to opozorili in predlagali začasen umik, kar so tudi upoštevali. Pri drugi hiši, v kateri z družino živi tudi nepokretna oseba, povišanja koncentracije ogljikovega dioksida meritve niso pokazale. Kljub temu se je tudi ta družina odločila za začasno preselitev, pri čemer so jim pomagali gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina,« so še pojasnili v družbi Atlantic Droga Kolinska. Že danes pa bo sanacija prešla v drugo fazo.