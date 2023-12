Ryan O'Neal se je rodil v filmsko družino. Njegov oče je bil scenarist, njegova mama igralka. Ker je bil vročekrven mladenič, mu je oče na vrtu zgradil boksarski ring. Zaradi tega je postal relativno uspešen amaterski boksar. V filmski svet je zašel kot kaskader. Ne boks ne kaskaderstvo nista ustavila njegovega jeznoritega značaja: leta 1960 je kot osemnajstletnik 51 dni preživel v zaporu zaradi nasilja na neki zabavi. Kmalu zatem je dobil svojo prvo vlogo v nadaljevanki The Many Loves Of Dobie Gills. Ženske gledalke so ga nemudoma vzljubile. Še bolj so se vanj zaljubile leta 1964, ko je zaigral v tedaj najuspešnejši soap operi Mestece Peyton, ki je bila izjemno priljubljena tudi v naših krajih. V nadaljevanki je igral pet let, najbolj znan pa je postal kot lik, ki je bil zaljubljen v Mio Farrow, ki je kot mlada igralka dve leti nastopala v Mestecu Peyton. Leta 1964 se je poročil z igralko Joanno Moore in rodila se jima je hči Tatum O'Neal. Pozneje sta dobila še sina Griffina.

Zaslovel z Ljubezensko zgodbo

Po nastopu v Mestecu Peyton je O'Neal postal velik zvezdnik. Ob njem je igrala tudi Leigh Taylor Young, ki je kmalu postala njegova druga žena. Poročil se je pri 21 letih. »Nisem bil prav zrel enaindvajsetletnik. Žensk nisem odkril, dokler nisem bil poročen, potem pa je bilo prepozno,« je pozneje dejal O'Neal. Z Leigh Taylor Young sta skupaj igrala v enem filmu, dobila sina Patricka in se razšla po štirih letih zakona. Vmes je O'Neal leta 1970 posnel film, ki ga je izstrelil med nesmrtne – Ljubezensko zgodbo. Vlogo v tem romantičnem filmu o prepovedani ljubezni, ki se konča s smrtjo, je zavrnilo kar nekaj mladih igralcev, med njimi Beau Bridges in Jon Voight. Prezenca ob soigralki Ali MacGraw je O'Nealu prinesla nominaciji za oskarja in zlati globus za najboljšo moško vlogo. Zanimivo pa je, da je to ena redkih res razvpitih vlog v filmu, kjer je bil moški glavni igralec plačan manj kot glavna ženska igralka: O'Neal je dobil 25.000 dolarjev, Ali MacGraw, ki je bila tedaj soproga šefa filmskega studia Paramount, pa se je dogovorila za honorar v odstotkih od prodaje. Ni treba poudarjati, da je bil film totalna uspešnica.

Ženske so O'Neala zasenčile še enkrat, in sicer leto dni pozneje, ko je skupaj s tedaj devetletno hčerjo Tatum zaigral v filmu režiserja Petra Bogdanovicha Papirnati mesec – on je požel slavo, deklica pa je za vlogo dobila oskarja za najboljšo stransko žensko igralko. Oče O'Neal je bil zaradi tega strašansko ljubosumen in ponovno je prišla na plan njegova nasilna narava. Hči je pozneje pripovedovala, da jo je oče pogosto pretepal, tudi za takšne malenkosti, kot je bila zamuda na partijo tenisa. Na sina Griffina naj bi celo streljal, a so dogodek označili za nesrečo.

Usodna Farrah Fawcett

Njegova filmska kariera ni več dosegla veličine Ljubezenske zgodbe, čeprav je igral v mnogih filmih. »Moral sem igrati v najrazličnejših filmih, da sem lahko plačeval preživnino za otroke,« je dejal. Po ločitvi od Taylor-Youngove so mu pripisovali ljubezenske zveze z najbolj slavnimi igralkami tistega časa, od Ursule Andress, Biance Jagger, Jacqueline Bisset, Barbre Streisand, Joan Collins, Diane Ross do Anjelice Huston. Za usodno pa je zanj veljala igralka Farrah Fawcett, s katero sta bila v vihravem in tudi nasilnem razmerju med letoma 1979 in 1997 ter pozneje od leta 2001 do njene smrti leta 2009. Njun sin Redmond je četrti O'Nealov otrok, večino odraslega življenja je bil odvisnik. Leta 2015 so ga skupaj z očetom aretirali zaradi posedovanja drog.

Igralcu so leta 2001 diagnosticirali levkemijo, leta 2012 pa še raka na prostati. Umrl je 8. decembra v 83. letu v bolnišnici v kalifornijski Santa Monici.