Titti in Mizzi in njuna darila

Prav zgrozila sem se, ko sem ugotovila, da bi morala biti praznično razpoložena, jaz pa v preživetvenem nagonu. To tukaj je moja zadnja kolumna letos in na samem začetku, ko sem šele vstopala v ta prostor javnega komuniciranja, sem si obljubila, da bo vsaka zadnja časopisna kolumna v letu praznik. To pa mora biti, ni vrag! Vrag je, ampak tudi on je angel, kajne.