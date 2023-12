Pričakujemo, da se bo nabor pravnomočno ugotovljenih kršitev še večal. Od omenjenih 24 jih je osem, torej tretjina, potrjenih s sodbo sodišča. To so vse pomembni koraki in hkrati majhni koraki v smer, da integriteta postane standard. Ampak to se bo zgodilo samo, ko bodo nosilci javnih funkcij dozoreli v miselnosti, da je treba ta standard potem v praksi upoštevati. Ne le, da se z njim samo strinjaš, da ga kot predvolilno obljubo širiš med volivci. Če govoriš o tem, da boš na funkciji zagovarjal transparentnost in integriteto, boš odgovoren in odporen proti korupciji, da potem to tudi dejansko počneš, ko si na funkciji.

Počasi, počasi, sploh pa z vložkom v mlade in z dodatnimi projekti, ki smo jih zasnovali v komisiji, sem prepričan, da se bodo pokazale izboljšave, še posebej ob povečanju števila deležnikov v naši družbi, ki bi bili lahko aktivni na tem področju. Potrebno je, da se ta kritična masa izoblikuje do te mere, da se prag tolerance do tovrstnih anomalij prične nižati. To je tek na dolge proge, lahko, da imamo idealistični načrt, lahko zveni kot utopija, ampak v to smer je treba iti. Korak za korakom. In to je edina možna pot, če želimo biti uspešni. x Večer v soboto