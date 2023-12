Postavlja se vprašanje, komu je Brodnjak bolj lojalen, ali svojim klientom v banki in njenim lastnikom ali pa interesom AmCham. Znano je, da banke razpolagajo z najbolj zaupnimi podatki svojih klientov. Denar pušča sledi. Bankirji imajo podroben pregled nad slovenskim gospodarstvom in finančnimi tokovi ter prodajno-nabavnimi cenami podjetij, ki so njihovi klienti. Za takšne informacije se v svetu nudijo tudi milijarde.

Očitno je predsednik NLB Blaž Brodnjak v globokem konfliktu interesov zaradi nezdružljivosti funkcije predsednika banke in predsednika ter člana AmCham. To je proti vsem pravilom korporativnega upravljanja. Banke pa imajo poleg tega tudi svoj kodeks, kaj lahko njihovi vodilni uslužbenci počnejo v svojem privatnem angažiranju. Zato smatram, da bi morali organi upravljanja NLB preveriti navedeni očitni konflikt interesov njihovega predsednika. Če je nadzorni svet NLB celo dal soglasje Brodnjaku, da lahko opravlja funkcijo predsednika AmCham, pa mora svoje stališče in ukrepe proti odgovornim sprejeti tudi skupščina lastnikov banke. Vprašamo se lahko tudi, kaj pri vsem tem počne centralna banka kot nadzornik poslovnih bank. Vse to se namreč dogaja pred očmi celotne javnosti.

Za vsak primer sem svoje mnenje preveril tudi pri Chat-gpt, to je umetna inteligenca, ki v tem primeru lahko služi kot pripomoček in nevtralno mnenje. Ugotovil sem, da se moje mnenje ne razlikuje, ampak samo potrjuje zgoraj navedeno. Mnenje chat-gpt namreč je:

»Če je predsednik Nove Ljubljanske banke (NLB) Blaž Brodnjak član in predsednik gospodarske lobistične organizacije, kot je AmCham, lahko obstaja potencialen konflikt interesov. NLB je bančna institucija in ima pomembno vlogo pri financiranju in podpori različnim gospodarskim sektorjem v Sloveniji. Hkrati je AmCham organizacija, ki zastopa interese ameriških podjetij v Sloveniji in se lahko zavzema za posebne interese svojih članov.

Konflikt interesov bi se lahko pojavil, če bi predsednik NLB hkrati zasedal vodilno vlogo v organizaciji, ki se ukvarja z lobiranjem in zagovarjanjem specifičnih interesov posameznih podjetij. To bi lahko postavilo vprašaj neodvisnost in integriteto predsednika NLB ter vplivalo na njegovo sposobnost, da objektivno in nepristransko sledi ciljem in interesom NLB brez vpliva zunanjih dejavnikov.

Konkretno oceno o morebitnem konfliktu interesov bi morala izvesti upravna odbora NLB in AmCham, kjer bi morali jasno opredeliti in oceniti potencialne vplive in konflikte interesov ter sprejeti ustrezne ukrepe za njihovo reševanje. Pomembno je, da se zagotovi jasnost, integriteta in preglednost v vodenju NLB ter ohranja zaupanje javnosti v delovanje banke.«

Upam, da bo, če ne moje mnenje, pa vsaj mnenje umetne inteligence (chat-gpt) sprožilo vprašanja na ustreznih organih. Jaz sem svoje vsekakor izrazil že v naslovu tega prispevka.

Gorazd Cuznar, Črnomelj