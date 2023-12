Serijo najnovejših slik Uroša Weinbergerja, ki so na ogled v Equrni, bi lahko označili tudi za vizionarski prikaz »življenja pod kupolami«. Slikarja zanimajo stvarnost in onstranstvo ter številne nianse vmes in velja, da upodablja težko upodobljive reči. Ali kot pravijo galeristi o njegovi sliki Cluster Dome (2023): »Če se bomo kdaj preselili na druge planete, je struktura slikarjeve kupole najprimernejša notranjost za preživetvene tehnologije v krutih pogojih vesoljskega domovanja.« In še, da pod kupolo ni človeških sporov in spopadov. »Figure v skafandrih in kombinezonih domujejo v rajskih okoljih med eksotičnimi rastlinami, še Eva ve, da tu ni kač. Slikar si pri delu prisvaja različna orodja in ikonografijo iz znanosti, popularne kulture, množičnih medijev ter kolektivnih praks, ki ozaveščajo in razvijajo preživetvene strategije ter dokazujejo moč človeške domišljije in očaranosti nad negativnimi apokaliptičnimi scenariji.«

Razstava nosi naslov Neoantromi. Antromi so sicer antropogeni biomi, naravna okolja ali habitati, ki jih človek preoblikuje po svoji potrebi. Weinberger kontinuirano razstavlja v slovenskih in mednarodnih galerijskih prostorih, njegova likovna dela so vključena v zasebne in javne zbirke. Je tudi docent za slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani ter prejemnik številnih nagrad. Razstava v Equrni bo odprta do 25. januarja.