#intervju Igor Sanabor, vinogradnik in vinar: Zaman so zgodbe, če vino ni dobro

Približno šest hektarjev vinogradov družine Sanabor se razprostira po pobočjih kraškega gričevja v okolici vasice Ravnje nad Štanjelom in so z nadmorsko višino med 350 in 450 metrov tudi eni najvišje ležečih na Krasu. Igor Sanabor ob pomoči žene Jelke in hčera Anje in Petre ter njunih partnerjev – Petra je doštudirala agronomijo in je že peta generacija Sanaborjevih, ki se v teh krajih ukvarja z vinogradništvom in vinarstvom – neguje in ožema grozdje iz trt refoška, cabernet sauvignona, sauvignona, chardonnayja, malvazije, sivega pinota, rumenega muškata, rebule, barbere in modrega pinota. Žejnim na domačiji postrežejo tudi z mesninami, narejenimi iz domačih prašičev, ki se pasejo v gozdu, kruhom in vloženimi jedmi z domačega vrta in iz gozda. Vinska hiša Sanabor je hkrati ena redkih vinskih hiš na Krasu, ki svojo identiteto in blagovno znamko uspešno gradijo tudi na peninah.