Minuli teden je bilo v jeseniškem hokejskem klubu nadvse pestro. Teden se je začel z muzejskim večerom s pomenljivim naslovom »Vzponi in padci jeseniškega hokeja«. Z njim so zaokrožili praznično leto, v katerem praznujejo 75. obletnico jeseniškega hokeja, ki ima uradno svoj začetek 6. januarja 1948. Dan pozneje so varovanci trenerja Gabra Glaviča v tretjem krogu državnega prvenstva v večnem derbiju nudili več kot dostojen odpor ljubljanski Olimpiji, v sredo pa je z mesta direktorja kluba odstopil Anže Pogačar, ki je bil na tem mestu deset let.

»V letu 2023 sem vseskozi premišljeval, iskal poti, upanje, prave načine za nadgradnjo zgodbe, vendar sem vedno prišel do enakega sklepa. Ta se glasi, da jeseniški hokej nujno in takoj potrebuje reorganizacijo, osvežitev, spremembe, nove ljudi v vodstvu, novo energijo, nov upravni odbor, dodatne pokrovitelje,« je v svoji odstopni izjavi med drugim zapisal Anže Pogačar. Jeseniški hokej se že nekaj let vrti v začaranem krogu, v veliki meri tudi zaradi lokalnih razprtij, glavna težava pa so vendarle finance.

Plače za zdaj so, težave z opremo

Svoj odstop je, kot smo v teh dneh lahko prebrali v Gorenjskem glasu, napovedal tudi predsednik jeseniških hokejistov Peter Bohinc, ki je sicer tudi župan občine Jesenice. »Načrtujem sklic organov kluba in tudi jaz bom odstopil z vseh funkcij v klubu. Če ni niti posluha generalnega sponzorja, to je SIJ Acroni Jesenice, pogodbe pa odpovedujejo tudi drugi, češ da so zaradi poplav ostali brez denarja za sponzorstva, ne vidim druge rešitve. Že tri leta se trudim za boljše razmere v klubu, sem pa tudi župan in preprosto vsega ne zmorem več,« je dejal Peter Bohinc.

Igralci so do zdaj dobili vse plače, ni pa denarja za stroške, zato imajo v klubu težave s hokejskimi palicami in drugo opremo. In koliko vse to vpliva na delo trenerja Gabra Glaviča in njegovih varovancev? »Bolj ali manj je bilo glede naših težav že vse povedano, zato kaj veliko ni dodati ali pogrevati. Z izjemo težav z opremo je, vsaj kar se samega dogajanja na ledu tiče, vse normalno, drugo pa ni v mojih rokah. Zadnji četrtek je bil z nami predsednik kluba, ki nam je namenil spodbudne besede, tako da naj bi se težave začele urejati. Zagotovo pa, če zadeve na vseh ravneh niso urejene, to vpliva na delo. Potrebno je veliko več energije, naj si bo s strani igralcev ali nas trenerjev, ampak v končni fazi nobenemu niso bile rožice posajene. Skušamo se boriti, borimo se iz dneva v dan in nekako se vidi na igri, da smo za zdaj uspešni,« se skuša Gaber Glavič čim bolj osredotočiti le na dogajanje na ledu.

Brez tujcev in s 40-odstotnim nižjim proračunom

V soboto so Jeseničani v alpski ligi doma premagali Merano s 5:1. S tem so po 23. odigranih krogih na šestem mestu, vendar le tri točke za trenutno tretjeuvrščeno mlado ekipo Salzburga. Svojo naslednjo tekmo bodo odigrali čez teden dni, do izteka leta še štiri. Ker so v minuli sezoni v rednem delu tekmovanja izgubili le devet točk, nato pa bili uspešni še v končnici in osvojili prvo mesto, je za nekatere letošnje trenutno šesto mesto neuspeh. Treba je opomniti, da so Jeseničani v tej sezoni brez tujcev, tudi njihov proračun pa je precej manjši od lanskega.

»Ekipa, v kateri ni tujca, ne more biti enaka, kot je bila v lanski sezoni. Sistemsko še vedno igramo dobro, ampak tujci dodajo tisto, česar domači igralci nimajo. Zato imajo vse ekipe v alpski ligi to dodano vrednost, ki jo je potrebno pametno zložiti. To je recept za uspešno zgodbo zmagovalnih ekip, kakršna smo bili lani mi. Ob tem ne smemo pozabiti, da imamo v ekipi tri igralce, ki so letnik 2006, ki ne samo, da so v postavi, ampak tudi igrajo. Naš cilj je, da se ti fantje razvijajo ter da so prihodnost jeseniškega in slovenskega hokeja. S tega vidika gremo v pravo smer,« je prepričan Glavič, ki ob vseh težavah, s katerimi se klub sooča, meni, da nadaljevanje sezone ne bi smelo biti vprašljivo. »Že tako smo sezono začeli s 40-odstotki nižjim proračunom. Ni nam lahko, vendar za zdaj še ni takšnega alarma. Upam, da bo to urejeno,« je želja jeseniškega trenerja.

