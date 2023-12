Na naši strani Atlantika se bo dogajalo podobno z odločitvijo ECB in angleške centralne banke. Na splošno je pričakovati, da večjih presenečenj ne bo, najverjetneje bodo ugotavljali, da se inflacija počasi umirja, in počakali na naslednje makroekonomske podatke. Takšen scenarij pa tudi ne bi smel negativno vplivati na vsesplošni optimizem, ki se je zadnje tedne ustvaril na finančnih trgih. Ameriški indeks S&P 500 raste že šest tednov, kar je najdaljše obdobje po novembru 2019. Boljši podatki od pričakovanih s trga dela so znižali pričakovanja, da bi lahko Fed že marca začel nižati obrestne mere.

Na trgu surovin in energentov se pričakuje, da se bo padanje cen nadaljevalo tudi v novem letu. Na splošno lahko ugotovimo, da je upočasnjena gospodarska aktivnost pripomogla k umirjanju cen surovin. Če se je cena surove nafte dokaj hitro umirila po začetnem šoku lanskega februarja, cena plina klub močnim padcem na evropskem trgu še vedno vztraja nad dolgoletnim povprečjem. Trenutno se giblje okoli 37 evrov za megavatno uro. Z vse bolj normalizirano dobavo in visokimi zalogami za prihajajočo zimo cena počasi pada. Cena nafte, klub intervencijam organizacije OPEC+, ki na vsakem srečanju zmanjša količino črpanja za milijon sodčkov na dan, vztrajno pada. Razloge gre iskati v manjšem povpraševanju zaradi nizke gospodarske aktivnosti in rekordni proizvodnji v ZDA, ki ni članica OPEC+.

Slovenski borzni indeks SBITOP se je v novembru ob splošnem optimizmu povzpel nad 1200 indeksnih točk in se zadnje tedne giblje okoli 1230 točk. V preteklih tednih so domača borzna podjetja objavila rezultate poslovanja do konca septembra. Splošni vtis je nekoliko mešan, saj se nekatera spopadajo s poslovanjem v obdobju upočasnjene gospodarske aktivnosti in višjih obrestnih mer pa tudi s posledicami avgustovskih poplav. Kot vedno moramo gledati naprej, upoštevati naravo enkratnih ali redkih dogodkov in biti optimistični v luči pričakovanega monetarnega sproščanja v letu 2024.