Boštjan Šefic, vodja službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih, je uvodoma poudaril, da je zakon o obnovi, razvoju in zagotovitvi finančnih sredstev eden ključnih zakonov za sanacijo in obnovo po avgustovski ujmi. V najhujši naravni nesreči v zgodovini države je skupna škoda, ki poleg neposredno prijavljene škode po ujmi 4. avgusta obsega tudi obnovo, ocenjena na 9,9 milijarde evrov. Doslej je bilo iz državnega proračuna za pomoč in sanacijo izplačanih več kot 453 milijonov evrov.

Skupno je bilo v ujmi na različne načine prizadetih okoli 12.000 stavb, država in občine pa bodo morale po dosedanjih ugotovitvah poiskati nadomestne lokacije za okoli 335 prizadetih hiš. Za 80 objektov za zdaj velja, da jih bodo bodisi z nadomestno gradnjo ali rekonstrukcijo lahko obnovili na istem mestu oziroma bo možna tudi gradnja v bližini.

Obsežen zakonski predlog,Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev v okoli 150 členih, ki v DZ začenja pot obravnave po nujnem postopku, se dotika vrste področij - kot so pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, gradnja infrastrukture, obnova poškodovanih objektov in gradnje nadomestitvenih objektov, urejanje vodotokov, pospešitev administrativnih postopkov, hitrejše javno naročanje, kmetijstvo, varstvo okolja, varovanje kulturne dediščine, zdravje, psihosocialna pomoč, razvoj, socialne zadeve in pa viri za financiranje obnove ter ureditev zbiranja in porabe sredstev.

»Z zakonom želimo omogočiti čim hitrejšo obnovo in normalizacijo razmer ter postaviti temelje za nadaljnji razvoj in večjo odpornost na naravne nesreče,« je povedal Šefic, Kot je dejal so poskušali upoštevati čim več predlogov in jih smiselno vključiti v zakon. Prav tako so razčistili mnoga vprašanja tudi z zakonodajno pravno službo. »Ključna naloga zakona je pospešiti sanacijo in obnovo, hkrati pa se pripraviti na morebitne prihodnje vremenske ektreme. Naš cilj jezmanjšati tveganja in povečati našo skupno odpornost,« je poudaril Šefic.

Začasni dodatni davčni prihodki

Gordana Pipan, državna sekretarka na ministrstvu za finance, je povedala, da zakon uvaja začasne dodatne prihodke, ki bodo, kot dejala, odvisni od gospodarskih gibanj. Kot dodatne vire zakonski predlog predvideva začasni petletni davek na bilančno vsoto bank v višini 0,2 odstotka, del dobička in bilančnega dobička Slovenskega državnega holdinga ter petletno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb za tri odstotne točke na 22 odstotkov. Namenski viri za financiranje obnove se bodo zbirali na posebnem proračunskem skladu, ločeno od ostalih proračunskih sredstev. Poleg prilivov od omenjenih dodatnih virov se bodo nanj stekali proračunsko financiranje, podprto tudi z evropskimi sredstvi, in prejemki od donacij ter solidarnostnih sobot.

Z davkom na bilančno vsoto bank in hranilnic si na vladi obetajo dodatnih 400 milijonov evrov, z dvigom davčne stopnje pri davku na dohodek pravnih oseb pa 975 milijonov evrov.

Opozicija ima do predlaganega zakona več pomislekov. Jernej Vrtovec (NSi) je izrazil dvom v oceno višine škode in nasprotoval novim davčnim obremenitvam podjetij in državljanov. Na dodatne davčne obremenitve je opozoril tudi Anže Logar (SDS). Ob tem pa je predlagatelje vprašal, kako je mogoče, da zakon ne predvideva nadzora računskega sodišča.

DZ bo zakon potrjeval na redni decembrski seji, ki se bo začela v sredo. Če bo sprejet do konca leta, kot to načrtuje vlada, bo predvideno petletno obdobje veljavnosti začel s 1. januarjem 2024.