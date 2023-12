Nesreča se je zgodila okoli 9. ure med železniškima postajama Meja in Škrljevo vzhodno od Reke. Tovorni vlak prevoznika Rail Cargo Carrier - Croatia, ki je vozil iz smeri Zagreba proti Reki, se iz za zdaj še neznanih razlogov ni ustavil na železniški postaji Meja, čeprav bi se moral. Ko je zapustil postajo, je na progi naletel na tirno vozilo za vzdrževanje železniške proge HŽ, trčil vanj in iztiril.

Po neuradnih informacijah, ki jih navaja reški Novi list, se tovorni vlak ni zaustavil, ker so mu odpovedale zavore. Delavce HŽ, ki so delali ob progi, so pravočasno opozorili na prihod vlaka, tako da so se nesreči izognili.

Gmotna škoda je po navedbah Novega lista velika. Poleg prevrnjenih vagonov je poškodovan velik del železniške proge, pa tudi sistem električnega napajanja. Žito, ki ga je prevažal vlak, se je razsulo po progi.