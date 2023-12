Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič, dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani Igor Švab, predsednica sveta UKC Ljubljana Irma Gubanec, direktor UKC Ljubljana Marko Jug in rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič so danes na pogajanjih uspeli zgladiti spor med medicinsko fakulteto ter UKC Ljubljana.

Rektor Majdič je povedal, da je zadovoljen, ker dogovor polaga tudi temelje za tesnejše sodelovanje med medicinsko fakulteto in UKC Ljubljana. Prepričan je, da bo to vodilo k boljšim zdravstvenim storitvam. Irma Gubanec je pojasnila, da je dogovor treba potrditi še na svetu UKC, a upa, da se bo to uresničilo.

Z razpletom pogajanj je bil zadovoljen tudi dekan medicinske fakultete Igor Švab. Tudi on mora dogovor zagovarjati še na fakulteti.

Direktor UKC Ljubljana Marko Jug se je zahvalil Univerzi v Ljubljani. »Univerza je danes potrdila svojo vlogo v družbi. To je poganjanje družbe naprej,« je povedal Jug.

Jabolko spora je bil domnevni dolg UKC Ljubljana do medicinske fakultete za izvajanje storitev, UKC Ljubljana pa je očitke zavračal in fakulteti očital napihovanje cen.