»Narejen je bil korak naprej, a smo še daleč od dogovora,« je po današnji etapi pogajaj med vlado in sindikati javnega sektorja o usklajevanju plač z inflacijo dejal finančni minister Klemen Boštjančič. Slednji bo ta pogajanja skupaj z državno sekretarko na ministrstvu za javno upravo Mojco Ramšak Pešec vodil do konca, kljub temu, da je minuli petek kot minister za javno upravo prisegel Franc Props. Slednji se je današnjih pogajanj udeležil le na začetku, toliko, da je pozdravil sindikate.

Minister Boštjančič je današnja pogajanj označil za zelo konstruktivna, saj je, po njegovem mnenju, želja obeh strani, da bi dosegli dogovor do božiča. Konstruktivni duh je pomemben, saj jih po novem letu čakajo intenzivna pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij in plačni reformi. Ali bo slednja vodil minister Props ali državna sekretarka, je še stvar dogovora.

Tudi obe vodji sindikalnih pogajalskih skupin, Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek, sta današnja pogajanja ocenila za zelo konstruktivna. »Narejen je bil določen korak naprej, a je razlika takšna, da je težko reči, da smo tik pred dogovorom.«

Nobena od strani ni želela povedati, kakšne številke so bile v igri, a po naših neuradnih informacijah je vlada sindikatom danes ponudila, da bi plače julija prihodnje leto uskladili za 65 odstotkov letošnje inflacije. Doslej so ponujali le 40 odstotno uskladitev, medtem ko so sindikati predlagali, da se plače maja prihodnje leto uskladijo za 85 odstotkov vrednoti letošnje inflacije. Še prejšnji teden so zahtevali 90 odstotno uskladitev marca prihodnje leto.

Pogajalci bodo ponovno sedli za pogajalsko mizo prihodnji ponedeljek, medtem bosta obe strani preverili, koliko je na obeh straneh še možnosti za zbliževanje.