Podnebni vrh COP28: V pričakovanju »zgodovinskega« dubajskega sporazuma

Na podnebnem vrhu v Združenih Arabskih emiratih naj bi članice Združenih narodov v torek sprejele nov zgodovinski dogovor. Dubajski sporazum bo predstavljal temelj za nove okoljske cilje in naj bi svet popeljal do podnebne nevtralnosti do leta 2050. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je medtem v ponedeljek nakazal, da bo dogovor presečišče vseh interesov in ne najbolj ambiciozna podnebna različica.