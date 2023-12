Musk je ob prevzemu Twitterja, ki ga je kasneje preimenoval v X, dejal, da Jones ni dobrodošel nazaj. Sedaj pa po izvedbi ankete med uporabniki omrežja ugotovil, da si želijo vrnitev Jonesa na platformo. Analitiki sicer menijo, da bo ta poteza pospešila umikanje oglaševalcev z X.

"Ostro nasprotujem temu, kar je rekel o šoli Sandy Hook, ampak mi smo platforma, ki verjame v svobodo govora," je objavil Musk ravno v času, ko družine pobitih obeležujejo 11. obletnico pokola.

Jonesovi sledilci so družine nadlegovali več let in celo uničevali so grobove pobitih otrok, ker so verjeli njegovi teoriji, da je vse skupaj izmišljena zgodba, da bi vlada dobila izgovor za odvzem orožja prebivalcem ZDA.

Zaradi njegovih besed in dejanj je sodišče lani Jonesu prisodilo plačilo odškodnine družinam v višini več kot milijard dolarjev.