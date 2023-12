V soboto se je v času kosila kakih petdeset članov Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi v Oštariji Prigo na Brdu v Ljubljani zbralo na ocenjevanju najboljše letošnje sorte krompirja za praženje. »Naše društvo je že 23 let okupirano z eno nalogo – najti najboljšo sorto za pripravo praženega krompirja. Vsako leto na naši znanstvenoraziskovalni postaji v Sneberjah posadimo različne sorte in jih negujemo do jeseni, ko krompir izkopljemo in nato testiramo, katera vrsta se najbolje obnese za praženje,« je na dogodku navdušencev nad praženim krompirjem povedal predsednik upravnega odbora društva Stane Menard. Na društveni njivi so letos pridelali skupno 700 kilogramov osmih vrst krompirja, pri čemer je kriterij za sajenje vedno preizkušanje novih sort. »Sestave njive ne ponavljamo. V genski banki krompirja v Peruju, v domovini krompirja, je 6300 sort,« je Menard ponazoril, kako širen je svet tega gomolja. Med letošnjimi vrstami so posadili tudi novo slovensko sorto mangart, ki je primerna za ozimnico in precej tolerantna za sušo.

Pokušanje različnih primerkov

»Naš spoštovani Marjan Pörš je spražil osem sort krompirja pod enakimi pogoji, kar pomeni enaka temperatura in enaka količina čebule, maščobe ter soli,« je tik pred slepim ocenjevanjem pravila igre predstavil Menard. Preden so se lotili glavnega namena sobotnega druženja, pa so člani društva, tako kot to vedno naredijo na svojih uradnih dogodkih, zapeli svojo himno, za katero je besedilo napisal Dušan Velkavrh, uglasbil pa jo je Mojmir Sepe. Zatem je sledilo resno delo – izbiranje najboljše jedi med osmimi primerki, označenimi s številkami. »Vsako leto pridem na ocenjevanje, da vidim razliko med vrstami krompirja. Rada imam ta dogodek,« je tik pred okušanjem dejala Slavi Peklaj. Članica društva je že kakšnih dvajset let. Podobno se srečanja veseli tudi ena prvih krompirjevk, kot je sama rekla, Mija Brščič, in pri tem dodala, da ocenjevanje ni najlažje, saj lahko med pokušanjem več različic hitro kaj pomešaš.

»Pri organoleptičnem ocenjevanju vonja in okusa sem pozoren tudi na to, kako krompir vpije maščobo. Tu je zanimivo, da so vsi pripravljeni pod enakimi pogoji, zaradi česar se res da izbrati najbolj primernega za praženje,« je povedal Alojz Gregorčič, podpredsednik upravnega odbora in eden od trenutno devetih uradnih pražilcev društva. Na vprašanje, kaj je prava sorta za to specialiteto, pa je odgovoril: »Želim si, da bi ljudje spoznali razliko med krompirji za pire in solatnimi krompirji, ki so vsi dobri za praženje.« Nato je dodal, da »najboljšega krompirja ni, ker so vsi zelo dobri«.

Med ocenjevalci legendarni smučarski skakalec

Med sobotnimi ocenjevalci praženega krompirja je bil tudi poseben gost: legendarni japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai, ki je velik ljubitelj te slovenske jedi. Prvič jo je pokusil pred kakimi petnajstimi leti, ko je Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi specialiteto pripravljalo v Planici. Japonski športnik je tedaj spoznal tudi Menarda, s katerimi sta ostala v prijateljskih odnosih. Ker je Kasai trenutno na pripravah v Sloveniji, ga je Menard povabil na sobotni dogodek. »Praženi krompir si, kadar sem v Sloveniji, rad privoščim, čeprav sem na dieti, a danes bo v redu,« je po pokušanju jedi, zabeljene s svinjsko mastjo in ocvirki, v smehu dejal japonski smučarski skakalec, ki mora zaradi fizikalnih lastnosti letenja strogo paziti na težo. Za favorita je Kasai med osmimi primerki praženega krompirja izbral tistega pod zaporedno številko ena, kar je bila sorta alouette, sicer pa je v skupnem ocenjevanju letošnja vodilna vrsta za praženje actrice, sledita ji blegoš in na tretjem mestu mangart.