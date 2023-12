Film Anatomija padca je tako pobral večino nagrad, ki jih nekateri primerjajo z ameriškimi oskarji in za katere se je v ožjem izboru potegovalo pet filmov. Za kipec za najboljši celovečerec je namreč Evropska filmska akademije (EFA) poleg zmagovalca letošnjega Cannesa, Anatomije padca, nominirala še film na temo holokavsta britanskega režiserja Jonathana Glazerja Interesno območje, ki je v Cannesu prejel veliko nagrado žirije, ter nagrajenca žirije na tem festivalu Padlo listje Akija Kaurismäkija. Nominirana sta bila še filma Jaz, kapitan italijanskega režiserja Mattea Garroneja, ki je s festivala v Benetkah odšel s srebrnim levom za režijo, in Zelena meja poljske režiserke Agnieszke Holland, ki je v Benetkah prejela posebno nagrado žirije. Obenem so se režiserji vseh petih filmov potegovali tudi za naziv evropskega režiserja leta, ki ga je odnesla Justine Triet.

Na sobotni prireditvi so podelili še več drugih nagrad. Nagrado za najboljši dokumentarni film je prejel film Smoke Sauna Sisterhood, ki je nastal v koprodukciji Estonije, Francije in Islandije. Za animirani film je nagrado prejel film Robot Dreams, katerega scenarist in režiser je Španec Pablo Berger. Nagrado Fipresci za evropsko odkritje je prejel britansko-grški film How to have sex, ki ga režijsko podpisuje Molly Manning Walker.

Lani so prvič podelili evropsko nagrado za trajnostni razvoj, ki jo je prejela predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Letos so jo namenili turški podjetnici, filantropistki in ambasadorki umetnosti Güler Sabanci. Za nagrado je prejela drevo. V soju žarometov so bili tudi britanska igralka Vanessa Redgrave, ki je prejela priznanje za življenjsko delo, španska režiserka Isabel Coixet s priznanjem za dosežek v svetovni kinematografiji in madžarski režiser Bela Tarr. Slednji je prejel častno priznanje predsednika in upravnega odbora akademije.