#intervju Juraj Krasnohorsky, producent animiranih filmov: Animacija je zgolj sredstvo pripovedi

Juraj Krasnohorsky je slovaški producent in vodja izobraževanja na delavnici za animacijo CEE, ki je na letošnji Animateki predstavljal tri filme: celovečerec Belo plastično nebo ter kratka filma Elektra in Vrt srca, ki sta bila uvrščena v tekmovalni program in Kinotripov jagodni izbor. Na Animateki smo z njim spregovorili o Belem plastičnem nebu, distopični pripovedi o bližnji prihodnosti, v katerem človeštvo naravo uniči do točke, da ostaneta le še pustinja in nerodovitna prst, ter izzivih produkcije in distribucije animiranih filmov za odrasle.