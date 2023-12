Že v petek zvečer, po tekmi z domačinkami svetovnega prvenstva Norvežankami, ki branijo naslov svetovnih prvakinj iz Španije, je bilo jasno, da se izbranke Dragana Adžića ne bodo uvrstile v četrtfinale. Tako je osmo mesto iz leta 2003, ko je bilo SP na Hrvaškem, ostalo najboljša uvrstitev slovenskih rokometašic, ali bodo izenačile uvrstitev iz leta 2001, ko so bile v Italiji devete, pa bo znano šele po današnjih tekmah v skupinah 3 in 4.

Na koncu to niti ne bo več pomembno, vsaj kar se uvrstitve na olimpijske kvalifikacije tiče, kar je bil osnovni cilj slovenskih rokometašic. Uro pred tekmo z Avstrijkami so namreč izvedele, da so si nastop na enem od treh turnirjev olimpijskih kvalifikacij, ki bodo aprila prihodnje leto, zaradi razpleta preostalih tekem na letošnjem SP zagotovile tudi na račun lanskega osmega mesta na domačem EP.

Čeprav tekma z Avstrijkami torej ni odločala o ničemer, je bila zavzetost slovenskih rokometašic že od prve minute naprej na visoki ravni. Po golu Ane Gros so v sedmi minuti že vodile s 5:1. Avstrijske rokometašice, njihova do zdaj najboljša uvrstitev je tretje mesto, vendar iz leta 1999, ko je bilo SP na Danskem in Norveškem, so se po minuti odmora, ki jo je vzel v Romuniji rojeni Nemec Herbert Müller, pet minut pozneje približale na gol zaostanka (4:5), a je bil to zanje labodji spev na tej tekmi. Do konca polčasa so Slovenke z dobro igro v obrambi prišle do številnih protinapadov, v katerih se je izkazala Tamara Mavsar, ki je v 18. minuti za vodstvo s 14:8 dosegla že svoj sedmi gol.

Tudi do polovice drugega polčasa so slovenske rokometašice držale vse niti igre v svojih rokah in ko je v 44. minuti Tjaša Stanko zadela za vodstvo s 27:18, je vse kazalo na to, da je tekma odločena. Toda sledil je devetminutni mrk slovenske reprezentance, ki so ga Avstrijke izkoristile za to, da so se jim približale na tri gole zaostanka (25:28). Ko sta v eni minuti mrežo avstrijske vratarke Lene Ivančok, ki sicer brani za Podravko iz Koprivnice, premagali Stankova in Nataša Ljepoja, je bila še četrta zmaga slovenske izbrane vrste na letošnjem SP zagotovljena.

»Lahko smo kar zadovoljne z rezultatom. Kar smo si zadale, smo dosegle. Pokazale smo, da lahko igramo proti močnejšim, kot je bila Francija. Z Norveško je bila razlika malo prevelika. Pomembno je, da smo na vseh drugih tekmah zmagale. Glede na postavo, s katero smo prišle na Norveško, je vsaka igralka pokazala borbo in željo. Kvalifikacije so tu, o tem si pred kakšnim letom nismo upale niti sanjati. Zdaj imamo možnost, da zaigramo na olimpijskih igrah, kar so sanje vsakega športnika,« je razplet SP komentirala Ana Gros, kapetanka slovenske reprezentance.

Oslabljena slovenska zasedba je torej Norveško zapustila s štirimi zmagami in porazoma. Boljši od nje sta bili le Francija v prvem delu SP v Stavangerju in Norveška v petek v Trondheimu. To pa sta reprezentanci, ki sta bili predlani v Španiji v finalu in sta na nedeljski večerni tekmi odločali o prvem mestu v skupini 2.