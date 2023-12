V zadnjih mesecih lahko na spletu zasledimo številne spletne strani, ki osebam z različnimi duševnimi težavami in boleznimi ponujajo izbiro psihoterapevta prek spleta. Oseba najprej določi, zaradi katere težave se želi pogovoriti s psihoterapevtom, nato izbere njegov spol in uro srečanja. V večini primerov se prvo srečanje psihoterapevta in klienta zgodi v največ 48 urah po oddani spletni prijavi. Srečanje v več slovenskih krajih poteka v živo ali prek orodij za spletne video klice.

Potencialni klienti psihoterapevtov torej ne izbirajo na podlagi vrste terapije, ki jo izvajajo, in njihove izobrazbe, temveč po spolu in področjih psihoterapije. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da osebe, ki terapije izvajajo, za takšno delo niso primerno izobražene in da izvajajo terapije, ki niso priznane med medicinsko stroko. Med spornimi pristopi so tudi zdravljenje homoseksualnosti, uporaba energijskih kristalov in zdravljenje žrtev spolnih zlorab z dotiki, opozarjajo v Zbornici kliničnih psihologov.

Priznani le štirje pristopi

Predsednica komisije za etiko Zbornice kliničnih psihologov in nekdanja predsednica komisije za etiko pri Društvu psihologov Slovenije dr. Polona Matjan Štuhec ob tem opozarja, da je prav vsaka oblika terapije lahko nevarna. »Še z dokazi podprti psihoterapevtski pristopi so lahko škodljivi, če jih uporabljamo napačno ali pri pacientih, pri katerih psihoterapija ni indicirana,« je pojasnila. Obstaja več kot 400 različnih psihoterapevtskih pristopov, v Sloveniji pa so priznani le štirje z znanostjo podprti pristopi: vedenjsko-kognitivna terapija, psihoanalitična psihoterapija, sistemska družinska psihoterapija in skupinska analiza.

»Nenavadne oblike lahko škodijo aktivno, lahko pa so same po sebi benigne, a brez učinka. Ker jih posameznik obiskuje, ne obiskuje tiste terapije, ki bi mu zares lahko pomagala,« opozarja Polona Matjan Štuhec. Eden takšnih primerov je denimo zdravljenje s kristali. Tudi zdravljenje homoseksualnosti ima lahko za klienta zelo škodljive posledice, ki se kažejo v depresiji, anksioznosti in celo samomorilnosti, je opozorila.

Pomembno je, da klient izbira varno

Po mnenju predsednice komisije za etiko psihoterapija ni nekaj, kar bi si človek lahko predpisal sam. Zato apelira na ljudi, naj najprej obiščejo osebnega zdravnika, ki prvi izloči somatske vzroke težav. Nekatere fizične bolezni se lahko namreč kažejo tudi s psihičnimi simptomi. Ob tem je spomnila na centre za duševno zdravje, ki imajo 16 izpostav po Sloveniji in jih osebe lahko obiščejo brez napotnice.

»Če se vseeno lotijo iskanja na lastno pest, naj izberejo terapevta, ki prakticira enega izmed štirih z dokazi podprtih psihoterapevtskih pristopov,« je svetovala. Posameznikom, ki iščejo pomoč, je priporočila izogibanje terapevtom, ki niso izobraženi v zdravstvu, a kljub temu na svojih spletnih straneh oglašujejo, da se ukvarjajo s prehranskimi motnjami, depresijo ali pa ob psihoterapiji izvajajo še druge dejavnosti, kot je denimo čiščenje čaker.