Čistokrvni navdušenci se zgražajo nad priljubljenostjo Teslinih avtomobilov in čudijo, zakaj so toliko bolj zaželeni od avtomobilov prestižnih znamk. Zlasti zanesenjakom ne gre v račun, zakaj se ljudje ozrejo že za osnovnim modelom Tesle, medtem ko bi lahko mimo njih po cesti pripeljal BMW i7, ki ga mnogi poznavalci opevajo kot kralja luksuza na štirih kolesih, povprečni kupec avtomobilov pa bi ob pogledu nanj ostal hladen kot špricer. »Če so pa tako grdi,« je vpadljivost tesel komentiral znanec, ki prisega na BMW. Kot pravi stari marketinški kliše: »Bolje je biti opažen zaradi slabega, kot da si povsem spregledan.« Vprašajte se tudi sami, kateri so trenutno najbolj prestižni električni avtomobili? MG4, ki je bil zadnje čase pogosto oglaševan, ni med njimi. Gotovo pa ste vsaj slišali za Teslin cybertruck. Če ne zaradi drugega, zaradi spodletele demonstracije, ko sta se zdrobili njegovi »neprebojni stekli«.

Tesla ni prvi primer tega sindroma. Leta 2006 je globalnemu trgu mobilnih telefonov kraljevala finska Nokia. Spomladi leta 2007 so v prodajo poslali model N95. Imel je zaslon z diagonalo 6,6 centimetra (2,6 palca), kamero z ločljivostjo 5 MP ter Zeissovimi lečami in bliskavico. Imel je vgrajen GPS in možnost sprotne navigacije po zemljevidih. Če si ga raztegnil, se je pod zaslonom pojavila še fizična številčnica. Z njim si lahko poslušal glasbo, gledal filme, brskal po spletu, igral videoigre. Imel je lasten operacijski sistem, spletno trgovino z aplikacijami in je odlično opravljal tudi naloge telefona. Poleti istega leta je v prodajo stopil prvi Applov iphone. Ni bil dober telefon, ni podpiral pošiljanja tedaj zelo pomembnih sporočil MMS. Prav tako ni imel podpore za stereo zvok prek bluetootha. Kamera je imela ločljivost zgolj 2 MP. Imel je zaslon na dotik in za 2,3 centimetra večjo diagonalo. Je pa imel na svoji strani karizmo Steva Jobsa. To je bilo dovolj, da je Nokia v naslednjih letih strmoglavila v nepomembnost.

Elon Musk ni ustanovil Tesle. To sta storila Martin Eberhard in Marc Tarpenning. Je pa Musk odgovoren za popularizacijo električne mobilnosti na zahodu, medtem ko so se druga podjetja zganila, ker je bilo pač treba. Povprečni kupec avtomobila, ki ni zanesenjak, pogosto niti ne pozna ponudbe električnih avtomobilov znamk, kot so BMW, Volkswagen, Audi, Porsche, Jaguar ... Ve pa, kdo je Elon Musk in kaj predstavlja – znanstveno fantastiko s pridihom maksimalne doze otročje igrivosti. Kdor išče prestižen avto, izbira med prestižnimi znamkami. Kdor išče statusni simbol električne znanstvene fantastike, kupi teslo. Kdo od teh hiti z nakupom električnih avtomobilov? x