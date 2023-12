Seveda imamo lahko svoja stališča, saj smo suverena država. Pa tudi drugi nas morajo sprejeti kot suvereno državo. Ne mislim, da moramo biti ekstravagantno ali neodgovorno proti Združenim državam, ampak zavedati se moramo lastne suverenosti, in če bomo prišli do ocene, ki bo drugačna od ameriške, to brez pomislekov povedati. Slovenija deluje včasih resnično zadržano in prestrašeno, to ni dobro. Če mislimo, da lahko v kakšnih stvareh kaj kreativnega prispevamo, zakaj ne bi tega naredili? Saj bodo to drugi spoštovali, to nam zgodovina pove. Velike sile so odločilne, ampak je prostor, ki ga lahko sami izkoristimo. x Sobotna priloga Dela