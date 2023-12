Basen o socialnem dialogu

Kapitalski lobi, ki nastopa pod umetniškim imenom »Gospodarstveniki«, se hoče s predsednikom vlade dogovoriti o zdravstvenem zakonu. Zdravstveni zakon pa ni samo stvar enega dela delodajalcev (gospodje so namreč po poklicu delodajalci v materialni proizvodnji), zato absolutno spada v socialni dialog. Gospodje »Gospodarstveniki« naj pač sedejo za isto mizo s sindikati, na posebne pogovore s premierom pa naj se odpravljajo samo o vprašanjih, ki se neposredno ne tičejo delojemalcev. Kadar in dokler ni tako, je njihova pripravljenost na socialni dialog samo basen o lisici in kislem dialogu.