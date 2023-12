In smo znova pri števcu smrti in bolečine. Bili smo pred premirjem pri 16.000 pobitih, od teh 6500 otrok, pri deset tisočih ranjenih, pri skoraj polovici porušenih stavb, pri milijonu in pol razseljenih ljudi, palestinskih seveda. »Hudo je. Priče smo grozljivi humanitarni katastrofi,« objokujejo zahodne diplomacije, ki večinoma ponavljajo pozive k novim premorom, nekateri tudi začetku resnih pogajanj za dokončno rešitev izraelsko-palestinskega konflikta, toda nikogar še ni, razen turškega predsednika Erdogana, ki bi si upal pripisati Izraelu oziroma Netanjahujevi vladi, posredno tudi ameriški administraciji, glavno odgovornost za tako stanje. Skrajneži Hamasa in njihov napad na jug Izraela 7. oktobra, ki je zanetil tokratno vojno, so vendarle posledica:

– 56 let trajajoče in »zadušujoče«, kot pravi prvi mož OZN Guterres, okupacije Palestine;

– izraelskega preziranja vseh resolucij svetovne organizacije proti kolonizaciji okupiranih ozemelj;

– prizanesljivosti Zahoda, ki je edini, ki lahko Izrael prisili k spoštljivemu odnosu do Združenih narodov, do vseh dosedanjih izraelskih vlad in njihovih, tudi zločinskih početij. Pri tem prednjačijo seveda Združene države Amerike;

– nenazadnje so Hamasovci otroci samega Netanjahuja, ki jih je ustvaril, da bi oslabil zmerneže Fataha na Zahodnem bregu in Palestincem preprečil razglasitev lastne države;

– in Izrael je znova in še huje odgovoren za sprožitev tako obsežne in ubijalske »specialne operacije« nad Gazo, ki je nesorazmerna s početjem Hamasa in povsem prezirajoča do mednarodnega in zlasti humanitarnega prava.

No, Erdogan je še bolj neposreden: »Izrael izvaja genocid nad Palestinci!«. Omenjam turškega predsednika, ker sodi k Zahodu – Turčija je pač pomembna članica zveze Nato.

Nekaj prebujanja je opaziti v Španiji. Premier Sanchez je Evropsko unijo pozval k priznanju palestinske države ob napovedi, da če širšega dogovora ne bo, bo njegova vlada to storila sama.

Še ena priložnost za naš, Golobov ministrski zbor, katerega akterji so si še pred volitvami prizadevali za tako priznanje, med prvimi in najbolj odločnimi že 2014 kot evropska poslanka, danes zunanja ministrica Tanja Fajon, a zaenkrat še ni glasu v to smer. Prej korak nazaj: »Priznanje Palestine v tem trenutku ne bi zagotovilo varnosti,« pravi Fajonova. O kakšni oziroma čigavi varnosti govori ministrica? Naj pogleda številke smrti, uničenja in trpljenja v Gazi. A je sploh kdo tam varen? Le še sprožitev jedrske bombe, ki jo Izrael ima, bi zagotovila hitrejšo »dokončno rešitev« palestinskega vprašanja, ki si jo je zadal Netanjahu z vse bolj očitno podporo ZDA. Če pa ministrica misli na varnost Izraelcev, potem je ustrelila mimo. Kako naj nova, mednarodno priznana država, vezana k spoštovanju mednarodnih pravil in podvržena mednarodnemu nadzoru ter z vojsko, ki bo zagotovo le protokolarne narave (zavoljo zgodovine in drugih razlogov najbrž niti ne bo nastala kot povsem suverena tvorba z vsemi državnimi atributi, prej jo vidim čez par desetletji kot neke vrste protektorat Združenih narodov), ogrozi varnost deset- in večkrat močnejše in jedrsko oborožene sosede? Dajmo, pokažimo Sanchezu, da ni sam v EU, da cenimo njegov pogum in stopimo zraven. Pa še izjema ne bomo. Palestinsko državo je že priznalo devet članic EU. Nazadnje pred 10 leti Švedska.

Aurelio Juri, Koper