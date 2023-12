Že v zgodovini in z razvojem toaletnih torbic lahko zasledimo, da so bile torbe pogosto okrašene z zapletenimi motivi in simboli ter so bile simbol bogastva in statusa. V starem Egiptu so toaletne torbice uporabljali za shranjevanje kozmetičnih izdelkov, kot je kohl za ličila za oči, in parfumov iz naravnih sestavin, kot sta kadilo in mira. Stari Grki in Rimljani so uporabljali tudi toaletne torbice za nošenje osnovnih pripomočkov za nego, vključno z glavniki, krtačami in škarjami. V srednjem veku so toaletne torbice postale bolj praktične in izdelane iz preprostejših materialov, kot sta platno ali lan. Popotniki so jih uporabljali za prenašanje osnovnih pripomočkov za nego, kot so glavniki, krtače in škarje, pogosto pa so jih prodajali kot del kompleta z drugimi potovalnimi predmeti, kot so prtljaga in škatle za klobuke. V 19. in zgodnjem 20. stoletju so toaletne torbice postale bolj dostopne, uporabljali so jih popotniki za shranjevanje svojih osebnih predmetov za nego.

In kje dobite čudežno toaletno torbico?

