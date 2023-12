Enaintridesetletni Gabriel Feitosa,ki danes živi v San Diegu, je z nekaj več kot dva milijona sledilcev in milijardo ogledov postal virtualni fenomen tiktoka, njegovo delo pa ga je pripeljalo v Hollywood, kjer je bil finalist ABC-jevega resničnostnega tekmovanja Pooch Perfect. Vodi uspešno podjetje za nego hišnih ljubljenčkov, hkrati pa sodeluje z zavetišči za živali, ki jim pomaga olepšati pse in tako povečati njihove možnosti za posvojitev. Neguje tudi družinske in terapevtske pse, ki delajo v bolnišnicah. »Oblike se morda zdijo domiselne in nepotrebne, toda količina nasmehov, ki jih narišejo na obraze ljudi, ko se mimo sprehodite s psom v enem od teh dizajnov, je nepozabna izkušnja,« pravi. »Ljudem prinaša toliko veselja.«

Najbolj so mu všeč pudlji

S svetom kreativne nege psov se je srečal pri dvanajstih letih, ko je spoznal lastnico salona, ki je med drugim negovala tudi psa njegove sestre. »Večkrat sem šel do nje in jo opazoval pri delu. Zdelo se mi je, da se ves dan igra s psi in služi denar,« je povedal v enem od intervjujev in hitro dodal, da veliko ljudi še vedno tako misli, ko opazujejo delo stilistov v pasjih salonih. »Preprosto sem se zaljubil v dejstvo, da imajo psi toliko različnih tekstur dlake in toliko različnih osebnosti. Bilo je kot neskončna krivulja učenja in preprosto me je očaralo.«

Ustvarjalno urejanje pasje dlake doda zabavno noto pasjemu slogu, vse pogosteje pa se dogaja, da lastniki za zabavo svojo opravo uskladijo s frizuro svojega psa. »Imam gospo, ki pride, da svojemu psu pobarva samo ušesa in rep, potem pa reče: 'O moj bog. Kupiti moram popolnoma novo omaro, ker nimam nič roza',« pove v smehu in doda, da so mu najljubši pudlji. So pametni in zaradi oblike telesa tudi popolno belo platno.

Specializirajo se tudi za mačke

Sicer pa v salonu ponujajo celotno nego psov, od veterinarskih storitev, nege kože do storitev za razstavne pse in seveda ročno ročno striženje. Prav tako imajo strokovnjaka za delo z mačkami ali drugimi hišnimi ljubljenčki. »Imam frizerja, ki je specializiran za mačke, zato zdaj odpiramo več terminov za mačke. To je nekaj, kar še preizkušamo in se šele razvija.« Se pa najdejo tudi ljudje, ki v njegovem delu vidijo zlorabo živali. A Gabriel Feitosa ima za to vedno pripravljen odgovor: »Obtožbe o zlorabi nikoli niso izrečene osebno, ker običajno, ko nekdo vidi pse, vidi, da so v redu. Ljudje, ki imajo takšne prebliske na družbenih medijih, verjetno mislijo, da gre za barvo v spreju ali akrilno barvo. Nekateri celo mislijo, da pse barvam z barvno pištolo pod pritiskom. Ne razumejo, da je industrija ogromno vložila v razvoj in da obstajajo izdelki prav za hišne ljubljenčke. Razumem, da so zaskrbljeni, verjetno bi bil tudi jaz, če ne bi vedel, kako se to dela. Tudi zato menim, da je moja dolžnost, da jih poskušam izobraziti,« pove in doda, da je na njegovem profilu najti videoposnetek, v katerem pojasnjuje, kako nestrupeni so izdelki. »Barvilo sem pojedel, da bi dokazal, da ni strupeno,« še doda v smehu.

Čeprav še ni imel v rokah psa slavne osebe, pa si želi, da bi lahko izvedel nego na psu Paris Hilton, saj je njen velik oboževalec. Zelo rad ima preobrazbe živali, saj je našel način, kako prepoznati psa pod njimi. Če naredi tigra, zebro ali žirafo, to ne pomeni, da poskuša prikriti pravo žival. »Še vedno lahko pod preobrazbo vidite tudi psa.«