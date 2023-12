Kot so zapisali v upravi, sta planinca po prvih podatkih, pridobljenih okoli 11. ure, obtičala na pobočju Hruške planine.

Gorski reševalci gorskih reševalnih služb Jesenice, Kranj in Mojstrana so ju po dolgotrajnem iskanju na klasičen način, ob pomoči drona in posadke helikopterja Slovenske vojske na koncu našli na pobočju Javorji v občini Kranjska Gora.

Na kraju so ju oskrbeli, nato pa z vitlom dvignili v helikopter in prepeljali v jeseniško bolnišnico.

Danes okoli 14. ure so sicer posredovali tudi reševalci Gorske reševalne službe Tolmin. Na območju naselja Dolenja Trebuša v občini Tolmin se je namreč ob zdrsu poškodovala pohodnica. Gorski reševalci so jo imobilizirali, s pomočjo vrvne tehnike transportirali v dolino in predali reševalcem nujne medicinske pomoči Tolmin.

V reki Idrijci našli truplo

Očividci so danes nekaj pred 12. uro v reki Idrijci v bližini naselja Slap ob Idrijci v občini Tolmin opazili utopljeno osebo. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin so jo s pomočjo čolna potegnili na površje in predali pristojnim službam, je na spletni strani objavila Uprava RS za zaščito in reševanje.

Tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik je za STA dejal, da preiskava še ni zaključena in da je preiskovalni sodnik odredil sodno obdukcijo, ki jo bo opravil Inštitut za sodno medicino.