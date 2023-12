Življenje v Novem mestu pred 3000 leti, zdaj in onkraj

Nova razstava Dolenjskega muzeja skozi predmete, rekonstrukcijo in interpretacijo prikazuje življenje in pogrebne rituale prebivalcev na območju Novega mesta v pozni bronasti dobi v 10. in 9. stoletju pred našim štetjem, to je okoli 150 let pred starejšo železno dobo. Velika večina predmetov je javnosti na ogled prvič, z razstavo pa avtorica ponuja tudi premislek o naši lastni minljivosti.