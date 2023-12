V eni najobsežnejših policijskih operacij v Franciji, povezani s spolnimi napadi na otroke, je policija prijela približno osemdeset moških, starih nekje med 30 in 60 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Racije so potekale v kar 53 departmajih (od 101 po državi), med aretiranimi pa so moški iz različnih okolij. »Pri spolnih zločinih nad otroci ni tipičnega profila storilcev. Prihajajo z vseh področij,« je za francoske medije pojasnil komisar Quentin Bevan, ki vodi posebno enoto na uradi za mladoletnike. Prav ta je koordinirala obsežno policijsko operacijo.

Spremenil ime in znova napadel

V njej so se osredotočili na poklice, v katerih so bili odrasli v rednem stiku z otroki, kar je privedlo do prijetja več osumljenih, zaposlenih v izobraževalnem sektorju. Med drugim so aretirali dva učitelja, trenerje, nadzornika v centru za invalidne otroke in pa mestnega svetnika. Po navedbah komisarja Bevana so pri enem od učiteljev našli fotografije in posnetke, ki jih je zaplenil svojim učencem, vsaj enega od njih pa naj bi tudi spolno napadel. Trinajst jih je v priporu zaradi suma posilstva ali spolne zlorabe otrok. Nekateri so stari znanci policije, nadzornik v centru za invalide je bil že pred desetletji obsojen zaradi posilstva mladoletnika, a si je smel po odsluženi kazni uradno spremeniti ime, kar mu je omogočilo ponoven stik z otroki. »Pri spolni zlorabi otrok prek spleta ne gre le za osamljene posameznike, ki brskajo po internetu. Kakšni od njih so zločine storili tudi v resničnem življenju,« je opozoril komisar Bevan.

Ekstremna oblika nasilja

Vodja organizacije Glas otroka Martine Brousse pa je izpostavila, da v tem primeru nikakor ne gre »le« za fotografije na spletu. »Otroci so bili posiljeni, mnogi so žrtve mučenja in barbarstva,« je bila jasna. Nekateri osumljeni so kazniva dejanja bolj ali manj nemudoma priznali, večina krivdo zanika. Peščica jih je, ko je policija pozvonila na njihova vrata, s kladivi uničevala svoje računalnike in tablice, da bi se tako znebila morebitnih dokazov. V obsežni operaciji so skupno zasegli čez sto tisoč različnih posnetkov in fotografij, dejanja na nekaterih naj bi bila izredno nasilna, še poroča AFP. Po navedbah Bevana so bili med žrtvami tudi dojenčki in pa posnetki otrok, ki jih spolno zlorabljajo živali.