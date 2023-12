Ohtani je veljal za najbolj zaželenega prostega igralca v severnoameriški profesionalni bejzbolski ligi (MLB), gre za onstran velike luže priljubljeni šport, pri kateri udarjajo žogico z lesenim kijem. Od leta 2018 je bil član angelov zasedbe Los Angeles Angels, s katero pa ob koncu sezone ni podpisal nadaljevanja pogodbe. Novembra se je tako preselil med proste igralce.

Sezona v bejzbolu se je sicer končala z zmagoslavjem Texas Rangers, ki so v finalu, tako imenovanem world series, premagali Arizono z izidom 4:1 v zmagah in osvojili prvi naslov.

»Odločil sem se, da za svojo naslednjo ekipo izberem Dodgers,« je na Instagramu zapisal Ohtani. Ta je prvih šest let svoje kariere v ligi MLB preživel pri LA Angels.

Ohtani se je zahvalil navijačem in angelom za leta, ki bodo po njegovih besedah »za vedno vrezana v njegovo srce«.

»In vsem navijačem Dodgers obljubljam, da bom vedno naredil, kar je najboljše za ekipo, in se bom vedno še naprej trudil, da bom najboljša različica samega sebe. Do zadnjega dne svoje igralske kariere želim stremeti naprej, ne samo kot član Dodgers, ampak tudi za svet bejzbola,« je zapisal 29-letni Japonec.

Ohtani, ki še nikoli ni zaigral v končnici lige MLB, se je pridružil ekipi, ki je zadnje tri sezone končala z neuspehom po koncu sezone, potem ko so Dodgers leta 2020 osvojili sedmi naslov prvaka lige MLB.

Ohtanija, ki ga pogosto primerjajo z legendarnim metalcem in odbijalcem Babeom Ruthom, so prejšnji mesec razglasili za najkoristnejšega igralca ameriške lige kljub poškodbam, ki so končale njegovo sezono 2023. Je prvi igralec, ki je nagrado MVP soglasno osvojil dvakrat, prejel jo je tudi leta 2021.

Novica o rekordnem prestopu je doživela velikanski odziv na Japonskem. Ljubitelji bejzbola po vsem Tokiu so se postavili v vrste, da bi kupili posebne izdaje časopisa Yomiuri Shimbun, ki je napovedal Ohtanijevo mestno selitev iz Angels v Dodgers.

Kot poroča medijska mreža ESPN, so japonski navijači nov Ohtanijev karierni izziv proslavili tudi v severovzhodni prefekturi Iwate, kjer je Ohtani odraščal in hodil v srednjo šolo. Pokupili so dodatne izdaje lokalnega časopisa Iwate Nippo. V Ohtanijevi srednji šoli, Hanamaki Higashi, so fotografirali spomenik, ki prikazuje odtis njegove roke.

Po podatkih ESPN gre za najvrednejšo pogodbo v zgodovini športa. Ta presega pogodbi, ki sta ju podpisala nogometna superzvezdnika Lionel Messi in Kylian Mbappe.

Ohtanijeva pogodba je za več kot 250 milijonov dolarjev presegla prejšnjo največjo pogodbo v zgodovini severnoameriške bejzbolske lige MLB. Pred Ohtanijem je za mejnik poskrbela 12-letna pogodba nekdanjega soigralca pri angelih Mika Trouta, vredna 426,5 milijona dolarjev.

Prav tako je z lahkoto presegel 450-milijonsko pogodbo, ki jo je podpisal branilec Kansas City Chiefs Patrick Mahomes. Ta pogodba je bila takrat največja v zgodovini profesionalnega športa v Severni Ameriki.